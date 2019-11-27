الدكتور وائل عزتيكشف أهمية الحقن بعقار البوتوكس في علاج أمراض المخ والأعصاب

كشف الدكتور وائل محمود عزت، استشاري المخ والأعصاب بالقصر العيني ، فوائد هامة جدا للحقن بعقار البوتوكس وفوائده في علاج آلام الأعصاب والصداع حيث قال: هناك العديد من المرضى الذين تتحسن حالتهم وتشفى بعد حقنهم بعقار البوتوكس مثل مرضي آلم الأعصاب بعد الحزام الناري الغيرمستجيبة للعلاج الدوائي ومرضي الصداع المزمن الذين يعانون من نوبات صداع متكررة ومرضي التهاب العصب الخامس اللذين يعانون من تكرار نوبات الالم بالعصب الخامس.

وعن طريقة الحقن بعقار البوتوكس وألية عمله داخل الجسم، أضاف الدكتور وائل محمود عزت في تصريحاته قائلا: يتم حقن البوتوكس حول ألياف الأعصاب اللتي تشارك في الالم حول العصب او في الصداع بحيث يدخل البوتوكس في النهايات العصبية حول المكان الذي يتم حقنه فيه ويمنع إطلاق المواد الكيميائية المرتبطة بنقل الألم، بدوره هذا يمنع تنشيط شبكات الألم في العصب.

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واستطرد استشاري المخ والأعصاب بالقصر العيني في تصريحاته قائلا: يتم إعطاء حقن البوتوكس مع حقن لتسكين الم والتهاب الاعصاب، وتتم جلسة الحقن في عيادةمركز طبيب المخ والأعصاب حيث يقوم طبيب المخ والأعصاب بحقن البوتوكس باستخدام إبرة دقيقة جدًا عبر الجلد في اماكن محددة حول الاعصاب المصابة وتستغرق عملية الحقن في حالات آلام الأعصاب او الصداع حوالي نصف ساعة.

وأوضح الدكتور وائل محمود عزت زميل كلية إمبيريال كوليدج بلندن أن الحقن بالبوتوكس آمن بشرط اعطاء الجرعات الصحيحة ومن قبل الطبيب المختص وليس من خلال اي شخص مشيدا بهذا العقار في علاج العديد من الحالات الصعبة.

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