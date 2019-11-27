باحثون: 7 ساعات من النوم تقيك السكري!

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

وجد باحثون من جامعة هارفرد أنَّ "النوم لمدة تراوح بين سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة يقلل من فرصة إصابة المرأة بمرض السكري من النوع الثاني". الدراسة التي أجريت على 59 ألف امرأة في منتصف العمر وفي سنٍّ متقدمة، بيَّنت أنَّ النوم يؤدي دوراً هاماً في درء هذا المرض.



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في حين أنَّ النساء اللواتي ينمن أقل من ست ساعات عرضة لخطر متزايد للإصابة بالمرض. وفي وقتٍ أطال بعض الخاضعين للدراسة فترة نومهم بساعتين أو أكثر، واجهوا على المدى الطويل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بنسبة 15%. أما اللواتي ينمنَ ما بين سبعة وثمانية ساعات في اليوم الواحد كنَّ في حال أفضل. وهذا يشير إلى أن التأثير السلبي لعدم الحصول على قسط وافٍ من النوم في الذروة المهنية في منتصف العمر، لا يمكن تعويضها في فترة التقاعد.

الدراسة التي نشرت في دورية Diabetologia، ونقلها موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطاني، شملت 59031 امرأة تراوح أعمارهن بين 55 و83 عاماً، لم تكن أيٌّ منهنَّ مصابة بالسكري عند بداية الدراسة. ووجد مؤلفو الدراسة صلة بين النوم والسكري وصولاً إلى المواد التي تدور في الدم لدى النوم والتي تغيِّر طريقة عمل وظائف التمثيل الغذائي في الجسم.