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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: عالجوا الصداع بالسبانخ والفاصوليا والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
عندما نكون في حالة توتر أو إجهاد، فإن العضلات في الرقبة تصبح متشنجة وتضغط على تدفق الدم إلى الرأس فنشعر بصداع على شكل نبض سرعان ما يتطوّر إلى ما يشبه الصداع النصفي قبل أن يتلاشى.
ولعلاج ذلك، يجب البحث عن الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم، مثل السبانخ، المكسرات، السلق والفاصوليا. ويشير الخبراء الى ان "المغنيسيوم يسحب الكالسيوم من خلايا العضلات، مما يساعدها على أن تسترخي". ومن الأفضل الحصول عليه من الطعام، ولكن المكملات الغذائية هي خيار أيضاً، فالجرعات المطلوبة للنساء في عمر الثلاثين وما دون هي 310 ملليغرام يومياً.
كما ينصح الخبراء أيضاً بتجنب تناول المأكولات التي تحتوي على السكر الصناعي، لأنه يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع ويسبّب ما يعرف بنبض الجمجمة، لذلك يُنصح باستبداله بسكر الفاكهة.
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