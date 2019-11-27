خبراء: تناول الفاكهة ليلاً يسلب النوم من العين!

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

قالت مجلة "فرويندين" الألمانية إنّ تناول الفاكهة ليلاً يسلب النوم من العين؛ لأنّها تحتوي على سكر الفاكهة المعروف أيضاً بالفركتوز، والذي يمد الجسم بالطاقة ويجعله متيقظاً.



وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنّ سكر الفاكهة يندرج ضمن الكربوهيدرات، وهو يتم معالجته في الكبد، وبالتالي يتم تحفيز عملية حرق الدهون، مما يتسبّب في اليقظة.

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وبدلاً من الفاكهة، تنصح "فرويندين" بتناول الزبادي أو الحليب ليلاً من أجل التمتّع بنوم هانىء.

ومَن لا يرغب في الاستغناء عن الفاكهة ليلاً، فيمكنه تناول ثمرة موز؛ حيث يحتوي الموز على المغنيسيوم المفيد للعضلات.