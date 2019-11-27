اكتشفي الفارق بين الدورة الشهرية والتهاب بطانة الرحم والقولون العصبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما تجد كثير من السيدات بعض الصعوبات لاكتشاف سبب شعورهن أحيانًا بألم في منطقة الحوض، لاسيما إن صاحَبَ ذلك الألم المزعج شعور بغثيان، إمساك أو إسهال، مع إمكانية حدوث تقلصات من خفيفة لمتوسطة خلال فترة الدورة الشهرية.

وعقَّب على الأمر أطباء نساء وتوليد بقولهم إن تلك الأعراض قد تتفاوت في حدتها من مزعجة إلى تعجيزية، فضلاً عن أن الأسباب التي تقف وراءها قد تختلف أيضًا من امرأة لأخرى، ولهذا يجب اكتشاف الفوارق بين 3 أشياء جميعها تشترك في الأعراض نفسها وهي الدورة الشهرية، التهاب بطانة الرحم والقولون العصبي.

الدورة الشهرية

من الشائع الشعور بأعراض متلازمة ما قبل الحيض في نفس توقيت الدورة الشهرية، وتقول أكثر من 50 % من النساء اللاتي يعانين من الحيض إنهن يعانين من الألم من يوم إلى يومين كل شهر. وأوضح الأطباء أنه وقت حدوث الدورة الشهرية، تتسبب مواد شبيهة بالهرمونات في تقلص الرحم حتى يتمكن من التخلص من بطانته، وهذا الانكماش أو التقلص هو ما يسبب التشنج.

كما لفت الأطباء إلى أن الألم والأعراض الأخرى، كالغثيان، الإمساك والإسهال، قد تحدث قبل بدء الدورة الشهرية، وأن المرأة قد تشعر بالإضافة لذلك بعدم ارتياح عاطفي قبل الدورة الشهرية، بما في ذلك القلق، المزاج المكتئب، التهيج والمزاجية، وأن كل هذه الأعراض عادة ما تتبدد وتزول بالفعل بعد بدء الدورة الشهرية.

التهاب بطانة الرحم

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وهو يختلف عن متلازمة ما قبل الحيض؛ فالألم الناتج عن ذلك الالتهاب لا ينتج عن تقلصات الرحم، وإنما يحدث حين تزرع خلايا من الرحم خارج الرحم، وأحيانًا في تجويف الحوض، الأمعاء أو المثانة؛ إذ تؤدي عملية الزرع هذه إلى حدوث التهابات؛ ما يؤدي إلى شعور المرأة بالألم. وفي حين أن الألم أثناء الدورة الشهرية يكون أبرز العلامات الدالة على التهاب بطانة الرحم، لكن المرأة قد تشعر أيضًا بالألم أثناء الجماع، عند حركة الأمعاء أو أثناء التبول، كما قد يكون ذلك ناتجًا أيضًا عن عدم انتظام موعد الدورة الشهرية. ويمكن القول بشكل عام إن التهاب بطانة الرحم يحدث بشكل دوري، وهو ما يميزه عن الحالات الأخرى، التي من بينها القولون العصبي، لكن يجب الانتباه لفكرة أن التهاب بطانة الرحم حالة صعبة التشخيص نظرًا لتشابه أعراضها مع أعراض غيرها من الحالات. وبينما لا يمكن منع تلك الالتهابات، فإنها قابلة للعلاج ويمكن السيطرة عليها.

القولون العصبي

يمكن الشعور بآلام تلك المتلازمة في منطقة الحوض، لأنها تؤثر على الأمعاء الغليظة؛ ما يتسبب في حدوث تشنجات بالبطن، انتفاخ، إمساك وإسهال. وعلى عكس الدورات الشهرية المؤلمة ومعظم حالات التهاب بطانة الرحم، فإن الألم الناجم عن متلازمة القولون العصبي لا يتصادف مع موعد الدورة الشهرية، بل قد تظهر أعراضها في كثير من الأحيان عدة مرات في الأسبوع وتستمر لأشهر. ويمكن السيطرة على تلك المتلازمة ببعض أشياء منها تغيير نمط الأكل ونمط الحياة، تناول أدوية ومتممات غذائية واتّباع علاجات للصحة العقلية.