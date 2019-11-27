الأربعاء 27 نوفمبر 2019

لكلّ من لا تعلم ماهيّتها، إنها تلك الأكياس الصغيرة التي تجدينها في كلّ مرّة عند شرائكِ حذاء، حقيبة جديدة وحتى علبة دواء... وفي حين أنّكِ على الأرجح كحال الجميع تقومين برمي أكياس السيليكا هذه، نخبركِ بأنّ لها إستعمالات عديدة مفيدة ومذهلة لم تخطر ببالكِ.



7 إستعمالات غريبة ومذهلة لأكياس جل السيليكا

ففي المرّة التالية التي تقرّرين فيها التخلّص من هذه الأكياس، فكرّي مرتين، إذ نضمن لكِ أنكِ ستبدئين بتجميعها بعد الإطلاع على إستعمالاتها التالية:

- تجفيف الجوال بعد تعرضه للماء:

إنّها أكثر الحوادث شيوعاً والتي قد تحصل لهاتفكِ وتسبّب له أضراراً دائمة... ولسحب الرطوبة منه بشكل تام وتصليحه على الفور، إعمدي إلى إزالة البطارية وكل بطاقات الذاكرة الخارجية، وضعيه داخل وعاء جاف مملوء بأكياس السيليكا. اتركيه من المساء وحتى صباح اليوم التالي، وأعيدي تشغيله!

- المحافظة لوقت أطول على الشفرات:

إن كانت شفرات الحلاقة لشعر الجسم الخاصّة بك، أو حتى للوجه الخاصة بزوجكِ، حافظي عليها لوقت أطول بعيداً من الإهتراء الناجم عن الأكسدة والرطوبة، واحفظيها داخل علبة بلاستيكية مع 5 أكياس من السيليكا.

- توضيب المناشف والملابس المبلولة:

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خصوصاً أيام العطلة، قد تضطرّين أحياناً إلى توضيب ملابس أو مناشف مبلولة داخل الحقائب أو الأكياس لوقت طويل نسبياً. تفادياً للرطوبة وتراكم الروائح الكريهة، كل ما عليكِ فعله هو وضع بعض أكياس السيليكا معها.

- حماية الصور القديمة:

هل بدأت تشمّين رائحة غريبة عند تصفّح صوركِ القديمة؟ إنها ناجمة عن الرطوبة والتي قد تؤذي الصور وتتسبّب في تلفها. تفادي ذلك من خلال ترك بعض الأكياس داخل الدرج المخصّص للصور.

- حماية الفضيات:

إحمي الفضيات من الإصفرار وتشكّل الترسبات من خلال وضع بعض أكياس السيليكا داخلها وفي مكان حفظها.

- تسريع تجفيف الأزهار:

إن كنت من محبّات تجفيف الأزهار، سرّعي العملية بشكل مضاعف من خلال إضافة بعض أكياس السيليكا!

- المحافظة لوقت أطول على الأكسسوارات:

المجوهرات المزيفة قد لا تدوم طويلاً وتتعرّض للإخضرار أو تحلّل اللون، ولكن حفظها مع أكياس السيليكا سيبطئ من عملية تآكلها ويحافظ عليها لوقت أطول.