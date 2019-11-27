دراسة: اليانسون يساعد على الهضم ومقاومة السعال

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يساعد اليانسون على الهضم ومقاومة السعال، وهو مناسب للكبار والصغار، وينتمي اليانسون للفصيلة الخيمية، مثل الكراوية والشمر، ويحتوي على نفس مكونات الشمر و"إن كان مذاقه أفضل"، حسبما يقول الباحث "يوهانيس غوتفريد ماير" من جامعة فورتسبورغ في موقع "berlin.de".



ولا يعد اليانسون فقط عشبة طبية، بل أيضاً من التوابل. وكل التوابل تقريباً تعزز تدفق اللعاب وإنتاج العصارة المعدية والصفراء، وهي بالتالي تخلق بيئة مناسبة لهضم الطعام، كما يوضح الباحث ماير، الذي يضيف: "لذلك يستخدم الناس التوابل ليس فقط من أجل تحسين الطعم وحفظ الطعام، ولكنها تساعد أيضاً في علاج كثير من الأمراض".

ويستخدم اليانسون بشكل خاص في إعداد الحلويات أو المقبلات، ويوضح ماير، "أن اليانسون يساعد على الهضم ويقلل التقلصات، كما أن له تأثيراً إيجابياً على الجهاز التنفسي، ويساعد على طرد السعال وله أيضاً آثار مضادة للجراثيم"، ومن الممكن أيضاً إضافته للشمر والكراوية لإعطاء مذاق أفضل لهما، ويمكن تقديم اليانسون كشاي للأطفال الصغار خاصة، نظراً لمذاقه الحلو الذي يجعلهم يقبلون على شربه.

ويذكر موقع "netdoctor.de" بعض فوائد اليانسون مثل:

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- تخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الغشاء المخاطي القصبي، ويرجع هذا الأثر بشكل خاص للزيوت العطرية التي تميز اليانسون.

- تخفيف آلام أعلى البطن.

- تخفيف حرقة المعدة.

- علاج انتفاخ البطن والغازات.

- علاج الشعور بالغثيان والقيء.

- يمكن للأمهات المرضعات شرب نقاط من زيت اليانسون، والذي سيصل للطفل الرضيع عن طريق الحليب ويعالجه من الغازات أو الإسهال.

ويضيف موقع "Gesuendernet.de"، أن لليانسون أيضاً تأثيراً على الصداع، كما أنه يساعد على الاسترخاء، ويوضح الموقع أنه لا يستخدم فقط كشاي أو توابل في الأطباق المختلفة، لكنه يمكن أن يستخدم أيضاً كزيت للاستحمام، ويساعد بالتالي في الاسترخاء وكذلك في تقليل تقلصات الحيض.