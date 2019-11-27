نصائح للسيطرة على الشهية في الشتاء

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يقترن الشتاء بالإقبال الزائد على تناول الأطعمة بهدف تزويد الجسم بالطاقة والدفء، ممّا يتسبب باكتساب الوزن.



لذا، تقدم اختصاصية التغذية "كريستال بدروسيان" مجموعة من النصائح للسيطرة على الشهية، في أيام الشتاء الباردة:

يرتبط انخفاض درجات حرارة الطقس بانخفاض درجات حرارة الجسم، خصوصاً خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار، مما يزيد من الشهية، وبالتالي الإصابة بالسمنة.

وتعود أسباب ارتفاع حدة الشهية في الشتاء، إلى "الإجازات وتلبية الدعوات المنزلية، كما الشعور بالاكتئاب بسبب قصر النهار وطول الليل"، مع الإشارة إلى أن الأطعمة المستهلكة دسمة بغالبيتها وغنية بالسعرات الحرارية، تشمل خصوصاً "الكربوهيدرات" والدهون والسكر.

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الجدير بالذكر أن الجسم، بعد أن يعتاد خلال بداية الشتاء على تكديس الأطعمة المتناولة بهدف حمايته، يطلق إشعارات عند الشعور بالبرد للحفاظ على السعرات الحرارية المتناولة، ويطلب من صاحبه تناول كمية أكبر من الأطعمة للشعور بالدفء.

3 نصائح للتحكم بالشهية خلال الأشهر الباردة:

- يستحسن تناول وجبة خفيفة صحية، لا سيما الفاكهة والخضر أو قبضة من المكسرات، ممّا يخفف من الشعور بالجوع، مع تجنب تناول كمية أكبر من الأطعمة على الوجبات الرئيسة. مثلاً: ان 30 جراماً (20 حبة) من اللوز أو الفول السوداني أو الفستق تحوي 160 سعرة حرارية.

- يجب ممارسة التمرينات الرياضية، كالمشي ورفع الأثقال الخفيفة، في المنزل، وذلك لمدة نصف ساعة يومياً، مما يشعرنا بالدفء ويساعد على إحراق الأطعمة المتناولة.

- يستحسن التعرض لكم كاف من أشعة الشمس، بهدف تحسين حال المزاج.