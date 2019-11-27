تخلص من انتفاخ البطن في ثوان بهذا الأمر

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

على الرغم من أن الخلطة قديمة، إلا أنها انتشرت مؤخراً في أوساط شبابية عديدة كخلطة سحرية تنحف الجسم. إلا أنها في الحقيقة مجرد خلطة تزيل انتفاخ البطن، ببساطة لأن شرب الماء يزيل الترسبات السامة في الجسم، ناهيك عن نوافع الزنجبيل الذي أجمع عليه العديد من الأطباء.



فما هي تلك الخلطة؟

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هي عبارة عن ليترين من الماء يضاف إليهما "ليمونة" مقطعة شرائح بشكل ناعم، وخيارة واحدة مقطعة شرائح رفيعة بنفس الطريقة، و12 ورقة نعناع، وملعقة من الزنجبيل المبروش ناعماً، تنقع في البراد حتى اليوم الثاني، ومن ثم يصفى الخليط ويشرب الماء طوال النهار.

يذكر أن تلك الخلطة كانت خاصة ببرنامج حمية يعالج انتفاخ البطن عرفت بـ"مباه ساس" تيمناً بـالآنسة ساس التي أطلقت تلك الخلطة على يوتيوب قبل 3 سنوات.