هل ترغبين في الحصول على شعر أكثر كثافة؟.. إليكي الحل

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الأربعاء 27 نوفمبر 2019
هل ترغبين في الحصول على شعر أكثر كثافة وأطول بوقت قليل وبوصفة سهلة؟
الحل في مطبخك. نقدّم لك وصفة البصل الأحمر والعسل التي تساعد على تطويل الشعر وتمنع تساقطه وتوقف تكاثر الشعر الأبيض. وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي يستخدمها بعض مشاهير هوليوود، ولا سيّما أنّ الدراسات أثبتت أنّ البصل يساهم في تخفيف تساقط الشعر بنسبة 87% وأنّه لا يؤثر سلباً على بصلة الشعر بل على العكس يحميها من الالتهابات ويحسّن الدورة الدمويّة.
المكونات:
4 حبات من البصل الأحمر
ملعقة عسل
طريقة التحضير
قطّعي البصل وضعيه في الخلاط حتى يصبح سائلاً لزجا. أضيفي ملعقة من العسل إلى عصير البصل وحركيه جيدا. دلّكي فروة الرأس بالمزيج لثوان ومن ثمّ ضعيه على شعرك لمدّة تمتدّ من 15 إلى 30 دقيقة، ويمكنك تركه لساعة،الرائحة ستكون قويّة ولكنّ النتيجة بالتأكيد رائعة، بعدها اغسلي شعرك. كرّري هذه الوصفة 3 مرات شهرياً.
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