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شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ممتازة لصحّة الشّعر والبشرة والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
7 أطعمة ممتازة لصحّة الشّعر والبشرة ولمعانهما.
السلمون: فهي تحتوي الأحماض الدهنيّة والأوميغا 3 وتُساعد بذلك على نموّ الشّعر ولمعانه.
اللبن: لأنّه يحتوي على البروتين الذي يقوّي الشّعر وفيتامين B5 الذي يساهم في عدم خسارته.
الخس: لاحتوائه الحديد والزنك وفيتامين A، ما يُساعد على المحافظة على حيوية البشرة ونضارتها وعدم تساقط الشعر.
الشاي الأخضر: فهو يُساعد على تجدد خلايا البشرة، لاحتوائه مضادات الأكسدة.
الفراولة: يحتوي كوب من الفراولة كميّة الفيتامين C التي يحتاجها الجسم يوميًّا، ما يُساعد على إمداد البشرة بمادّة الكولاجين التي تحتاجها.
البيض: فهو يحتوي البروتين والفيتامين B12 الذي يحمي الشعر من الجفاف. كما يساعد البروتين الذي فيه على ترميم الخلايا المتضرّرة.
الجوز: الذي يساعد في الحفاظ على شعرٍ صحّي.
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