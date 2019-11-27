شكرا لقرائتكم خبر عن صفات تدل علي أنك شخص حساس.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 هنالك الكثير من ردود الأفعال والتصرفات التي توحي بأن الشخص الذي يقوم بفعلها هو من أكثر الأشخاص حساسية وتأثرا ، ويحتاج إلي معاملة خاصة قليلاً تقديراً لنوعية شخصيته النادرة الوجود .

الأن سنقوم بذكر بعض الصفات التي تدل علي ذلك :- ١- في معظم الأوقات يكون الأشخاص العاشقين للهدوء والسكينة طوال الوقت هم يتأثرون سريعا بأي شئ يحدث لهم . ٢- عاشقي الفراشات والقطط والقوارض والأحصنة أغلبهم يكون لديهم رقي في التعامل مع هذه الكائنات فيكتسبون منها الحساسية من أدق الأشياء . ٣- يتميزون بحسن التعامل مع الجميع ومراعاتهم في تعاملاتهم معهم . Advertisements ٤- يكرهون كرهاً شديداً الضوضاء والأغاني أو الموسيقي الصاخبة وينفرون من المكان الذي توجد به الضوضاء . ٥- يحفظون معظم التواريخ المهمة والأحداث المهمة في حياتهم ويرتبطون ويتمسكون بها . ٦- قد يصابوا بالقيء والغثيان في حال رؤيتهم مشاهد دموية . ٧- ميولهم وحبهم للألوان الهادئة أو ألوان توحي بالهدوء مثل الألوان الغامقة ويحبون مزج الألوان بعضهم ببعض علي سبيل التجربة والترفيه . ٨- لا يحبون المخاطرة كثيرا .

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