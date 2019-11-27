دراسة: المكّسرات تعدّ حبيبة القلب

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن المكّسرات تعدّ حبيبة القلب؛ حيث أظهرت الدراسات العلمية أنّ المكّسرات تحتوي على دهون غير مشبعة.



وتعمل المكسرات على ضبط قيم الدهون بالدم، مما يحد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

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كما تزخر المكسرات بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين "ج" و"ه" والزنك، والتي تحارب ما يُعرف بالجذور الحرة، والتي تلعب دوراً مهماً في الإصابة بأمراض القلب.

وللتمتّع بفوائد المكسرات للقلب، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بتناول 25 غراماً منها يومياً.