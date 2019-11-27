صحة نجران تطلق الحملة التوعوية ضد البكتيريا العقدية الرئوية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ نجران
أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران الحملة التوعوية للالتهاب الرئوي ” البكتيريا العقدية الرئوية” في مول نجران رويال سنتر واستمرت لمدة ثلاثة أيام.
واوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي ال جليدان ان الهدف من هذه الحملة رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم ضد البكتيريا العقدية الرئوية للفئات الحساسة ، والتعريف بتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحية ، والحد من الأمراض والمضاعفات المستهدفة بالتطعيم وتحصين الفئات عالية الخطورة بلقاح المكورات العقدية.
مبيناً أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى هم كبار السن من عمر 55 أو أكثر ، ومرضى الأمراض المزمنة مثل ” السكري، أمراض القلب، والأمراض التنفسية ومرضى الربو، وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز”.
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