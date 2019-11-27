صحة ورشاقة

صحة نجران تطلق الحملة التوعوية ضد البكتيريا العقدية الرئوية

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ نجران

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران الحملة التوعوية للالتهاب الرئوي ” البكتيريا العقدية الرئوية”  في مول نجران رويال سنتر واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

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واوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي ال جليدان ان الهدف من هذه الحملة رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم ضد البكتيريا العقدية الرئوية للفئات الحساسة ، والتعريف بتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحية ، والحد من الأمراض والمضاعفات المستهدفة بالتطعيم وتحصين الفئات عالية الخطورة بلقاح المكورات العقدية.

مبيناً أن  الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى هم كبار السن من عمر 55 أو أكثر ، ومرضى الأمراض المزمنة مثل ” السكري، أمراض القلب، والأمراض التنفسية ومرضى الربو، وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز”.

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