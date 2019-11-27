أبرز فوائد الكيوي.. كنز فيتامين "سي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتوي فاكهة الكيوي على كنز من الفيتامينات، خصوصاً فيتامين "سي"، الذي يقاوم الأمراض ويقوي جهاز المناعة في الجسم.
وقالت مجلة "أبوتيكين أومشاو" الألمانية المعنية بالصحة، إن هذا الفيتامين يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة وبناء العظام.
وأضافت أن في كل 100 جرام من الكيوي، 45 مللي جرام من الفيتامين، مشيرة إلى أن تناول ثمرتين من الكيوي يساعد على سد الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين سي.
وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل الكيوي على الألياف الغذائية المفيدة لصحة الأمعاء، ويحتوي على إنزيم "أكتينيدين"، الذي يساعد على تنشيط عملية الهضم كما يزخر الكيوي بالمعادن المهمة للصحة كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
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