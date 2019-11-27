فيديو معلوماتى.. 10رسائل لمنظمة الصحة العالمية للحد من تناول المضادات الحيوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل منظمة الصحة العالمية على زيادة الوعى بمقاومة المضادات الحيوية، وحثّ المجتمعات المحلية وواضعى السياسات والعاملين الصحيين فى مجالى صحة الإنسان والحيوان على اتباع أفضل الممارسات، فإذا استمرت مقاومة البكتيريا سيظهر أمراض يتعذر علاجها فيما بعد. البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد ينجم عنها 10 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2050، وتكلفة قدرها 100 تريليون دولار، تحرك الآن لتحمى الغد. ونستعرض من خلال الفيديو التالى10 رسائل ترسلها منظمة الصحة العالمية للتوعية بخطورة المضادات الحيوية:

1ـ أشكال العدوى والإصابات الخفيفة التى كان علاجها ميسورا لعقود قد تقتل الملايين. 2ـ احرص على تطعيم أفراد أسرتك باللقاح المضاد للأنفلونزا سنويا. 3ـ ما لم نتوقف عن إساءة استعمال المضادات الحيوية، ستظهر بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. Advertisements 4ـ المضادات الحيوية ليست لتخفيف الآلام، ولا تعالج كل الأمراض مثل آلام الحلق، والصداع والضعف. 5ـ المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا. 6ـ المضادات الحيوية لا يتم صرفها إلا بوصفة طبية من طبيبك المعالج. 7ـ إذا استمرت البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية سيواجه المجتمع خطرا متزايدا. 8ـ المضادات الحيوية ليست حلوى، لا تستخدم المضادات الحيوية المتبقية، أو تتشاركها مع أفراد أسرتك 9ـ تعامل بحرص مع المضادات الحيوية، لأن إساءة استعمالها تسبب خسائر فادحة. 10ـ يمكن الحد من خطر الإصابة بالعدوى من خلال غسل الأيدى بالماء والصابون.

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