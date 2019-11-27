في ثواني.. أسهل طريقة لتنظيف التواليت من البقع والإصفرار

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

النظافة الخاصة بجميع انحاء المنزل تستغرق وقتاص طويلاً منا وجهداً شاقاً ولكن اثارها مثل اثار الشمس على الارض فى تدخل اليها ببطئ وتخرج منها ايضاً ببطئ الا مكان واحد يلزم منا العناية اليومية دون كلل او ملل لان في نظافته مظهر حضارى ومصدر لصحتنا انه الحمام وهذا عامة فيجب تنظيف الارضيات والتواليت والاحواض والبانيواولاً للقضاء على الميكروبات والبكتريا وتجنب انتشار الروائح الكريهة.



ونبدء بتنظيف التواليت وهو يومي ويمكن ان نأخذ قرار التنظيف اما فى اول النهار او اخره فان كان قرار التنظيف فى اخر النهار فهو يفضل فى وقت متأخر بعدما ينام الجميع حتى تستمر فترة التطهير اطول مدة او في الصباح عندما يغادر الجميع المنزل للمدرسة والعمل.

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الطريقة سهلة جدا وهي احضار معلقة من مسحوق غسيل عادى وملعقة صغيرة بكم بودر و ملعقة ملح و ربع فنجان خل يخلط الجميع ويصب ثلاثة اربع المقدارفى قاعدة التواليت ونستمر فى التنظيف بواسطة فرشاة التواليت وباقي المقدار نغسل الحوض والسيفون والقاعدة البلاستيك للتواليت ونغطى التواليت ونشطف القاعدة والسيفون والحوض ونترك التواليت للصباح حيث نقوم صباح بشد السيفون للتخلص من المسحوق الذي سوف يكون تفاعل مع الاملاح والترسبات الموجودة بالتواليت ويقوم بإزالتها.

مفعول الخل مع بيكربونات الصوديوم رهيب فى ازالة اي ترسبات علاوة على أنه قاتل للجراثيم والميكرويات.