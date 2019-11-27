ماذا يحدث عند تناول فص من الثوم على الريق يومياً؟

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يعد الثوم من أكثرالنباتات إفادة للإنسان فهو معروف منذ القديم بفوائده الصحية الكبيرة للإنسان فإن تناول الإنسان للثوم يعود عليه بفوائد صحية تفيده وتفيد صحته بشكل خاص فيمكن للإنسان من خلال تناوله المستمر للثوم أن يقوم بالتخلص من عديد من الأمراض التي قد لا يجد لها حلا طبيا وتعجز العقاقير الطبية في تحقيق ما يمكن أن يحققه الثوم بجدارة وبطريقة طبيعية وآمنة.



فوائد الثوم

فالثوم يضمن لك الوقاية من أمرض القلب وذلك لمقاومته للترسبات التي تترسب علي الشرايين فيحميك من مرض تصلب الشرايين كما أن الثوم يحتوي علي نسبة لا بأس بها من مضادات الأكسدة اليت تعمل بكفاءة علي مقاومة الامراض ومكافحة الفيروسات كما أثبتت الدراسات الطبية قدرة الثوم الفعالة في القضاء على مرض الزهايمر.

ولكن هل تعرف ماذا يفعل بك تناول فص من الثوم علي الريق يوميا وما مدى الضرر أو المنفعة من ذلك ؟

في الحقيقة يعد تناول فص من الثوم على الريق يوميا كنزا من الفوائد الصحية حيث يقوم بحمايتك من الكثير من الأمراض ويعود عليك بفوائد صحية جمة ومن ضمن الفوائد الصحية التي يحققها لك تناول فص من الثوم علي الريق يوميا ما يلي –

أولا -القضاء الفوري على الصداع

تناول فص من الثوم على الريق يقوم بالقضاء الفوري عل الصداع وخاصة الصداع النصفي ويتم ذلك عن طريق تناول فص ثوم عند الشعور بالصداع ويجدد بفص آخر حتى يزول الصداع.

Advertisements

ثانيا-تحسين وظائف الجهاز الهضمي

يعمل تناول فص من الثوم يوميا على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتقوية المعدة والتخلص من التقلسات الشديدة.

ثالثا-خفض الدم المرتفع

لكل من يعاني من إرتفاع في ضغط الدم عليك فقط تناول فص من الثوم علي الريق فإن ذلك سيعمل طبيعيا على تخفيض مستوى الدم.

رابعا- تقوية العظام

أثبتت العديد من البحوث والدراسات الطبية على أن تناول فص من الثوم يوميا يعمل علي تقوية العظام ويضمن لك الوقاية من مرض هشاشة العظام.

خامسا- التخفيف من الإلتهابات الناتجة من لدغ الحشرات

قد تكون قد تعرضت يوما للدغ الحشرات وسببت لك تلك اللدغة إلتهابات شديدة وألم شديد كل ما عليك فعله هو هرس فصوص الثوم وإضافة زيت زيتون وتدليك المنطقة المصابة بهذا الخليط وسوف يختفي الألم والإلتهاب في الحال.