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شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات للتخلّص من رائحة الدخان والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
إذا كنت تبحثين عن طريقة للتخلّص من رائحة الدخان في المنزل، ف إليك 5 إرشادات مفيدة في هذا الإطار، مع نصيحة بمنع عادة التدخين السيئة في غرف المنزل الداخلية:
1- قومي باستخدام مزيل الرائحة، إذ يمكن لهذا المنتج أن يساعد في إزالة رائحة السجائر تماماً.
2- احرصي على تثبيت جهاز لتنقية الهواء في الغرفة، ممّا يساعد على إزالة الملوّثات من الهواء، فضلاً عن التخلّص من الغبار والأوساخ.
3- نظفي قطع السجاد التي تفترش أرضية الغرفة. علماً أنّ السجاد يمتص الروائح المنتشرة في الغرفة. كذلك لا بدّ من تنظيف المرايا، اذا وجدت، بواسطة الخل والماء.
4- قومي بغسل أي نسيج في الغرفة، كالستائر أو أغطية الأرائك.
5- نظفي الجدران بمادة "الأمونيا"، مع تجربة هذه المادة الكيميائية على منطقة محدّدة، والتأكد من عدم نزعها الطلاء، قبل الانصراف إلى تنظيف كامل الجدار.
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