- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية إزالة شعر الجسم نهائياً والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
بالتأكيد حلم كل فتاة وامرأة ان تستيقظ فى يوم من الايام ويختفى كل شعر الجسم الغير مرغوب فيه الى الابد وذلك لمدى صعوبة طرق ازالة الشعر والوقت القصير الذى ينمو فيه الشعر مجدداً واليوم اقتربنا لكى من هذا الحلم حيث انتقينا لكى وصفة رائعة من الطبيعة للتخلص من شعر الجسم سريعا وبدون الم وسريعاً باذن الله كل ما عليكى هو ان تداومى على عمل الوصفة بشكل دائم وسترين النتيجه .
كل ما ستحتاجينه هو
10 مل من عصير الليمون
40 مل من العسل
قطنه
وعاء لخلطهم
طريقة التنفيذ:-
اخلطى المكونين معاً فى وعاء واحضرى قطنه وادهنيه على وجهك باستخدام القطنه مع فرك الوجه بهدوء وحركات دائرية فى الاماكن التى يكثر فيها الشعر ثم تتركينه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر وكررى العملية مرتين فى الاسبوع لمدة اسبوعين وبعدها مرة واحدة اسبوعيا لمدة اسبوعين
وستلاحظين النتيجة المدهشة اذا كنتى من ذوات الشعر الكثيف فى الوجه خصوصا كرريها اكثر من ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على كيفية إزالة شعر الجسم نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.