تعرف على كيفية إزالة شعر الجسم نهائياً

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

بالتأكيد حلم كل فتاة وامرأة ان تستيقظ فى يوم من الايام ويختفى كل شعر الجسم الغير مرغوب فيه الى الابد وذلك لمدى صعوبة طرق ازالة الشعر والوقت القصير الذى ينمو فيه الشعر مجدداً واليوم اقتربنا لكى من هذا الحلم حيث انتقينا لكى وصفة رائعة من الطبيعة للتخلص من شعر الجسم سريعا وبدون الم وسريعاً باذن الله كل ما عليكى هو ان تداومى على عمل الوصفة بشكل دائم وسترين النتيجه .



كل ما ستحتاجينه هو

10 مل من عصير الليمون

40 مل من العسل

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قطنه

وعاء لخلطهم

طريقة التنفيذ:-

اخلطى المكونين معاً فى وعاء واحضرى قطنه وادهنيه على وجهك باستخدام القطنه مع فرك الوجه بهدوء وحركات دائرية فى الاماكن التى يكثر فيها الشعر ثم تتركينه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر وكررى العملية مرتين فى الاسبوع لمدة اسبوعين وبعدها مرة واحدة اسبوعيا لمدة اسبوعين

وستلاحظين النتيجة المدهشة اذا كنتى من ذوات الشعر الكثيف فى الوجه خصوصا كرريها اكثر من ذلك .