شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فرط البوتاسيوم فى الدم وما خطورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الجميع يحتاج البوتاسيوم من أجل الحياة ويساعد العضلات على العمل ، بما في ذلك العضلات التي تتحكم في دقات القلبك والتنفس.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "kidneyfund"، يستخدم جسمك البوتاسيوم الذي يحتاجه، وتتم إزالة البوتاسيوم الإضافي الذي لا يحتاجه جسمك من دمك بواسطة الكلى، وعندما تصاب بأمراض في الكلى ، لا تستطيع كليتك إزالة البوتاسيوم الزائد بالطريقة الصحيحة ، ويمكن أن يبقى الكثير من البوتاسيوم في دمك.

وعندما يكون لديك الكثير من البوتاسيوم في دمك ، يطلق عليه البوتاسيوم العالي ، أو فرط بوتاسيوم الدم يمكن أن يكون خطيرًا.

ووجد الباحثون أن ارتفاع البوتاسيوم يمكن أن يسبب نوبة قلبية أو الموت! لسوء الحظ ، لا يشعر الكثير من الأشخاص بأعراض البوتاسيوم المرتفع إلا بعد فوات الأوان ويتدهور صحة قلوبهم.

ويقدم التقرير هذه النصائح للحفاظ على البوتاسيوم في المستوى الصحيح:

تجنب بدائل الملح لأنها عادة ما تكون عالية في البوتاسيوم.

تجنب الكثير من عصائر الفاكهة ، مثل البرتقال والطماطم ، لأنها تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم.

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إذا كنت لا ترى البوتاسيوم مدرجًا في ملصق التغذية ، فتحقق من قائمة المكونات الموجودة على العبوة، وإذا تم سرد كلمة البوتاسيوم أو اختصار للبوتاسيوم (K ، KCl أو K +) ، فهناك البوتاسيوم في الطعام.

ومن أهم الأطعمة عالية البوتاسيوم تشمل:

الموز

البطاطا

الفاصوليا

السمك

الجبن

الدواجن

المكسرات