ما هو فرط البوتاسيوم فى الدم وما خطورته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "kidneyfund"، يستخدم جسمك البوتاسيوم الذي يحتاجه، وتتم إزالة البوتاسيوم الإضافي الذي لا يحتاجه جسمك من دمك بواسطة الكلى، وعندما تصاب بأمراض في الكلى ، لا تستطيع كليتك إزالة البوتاسيوم الزائد بالطريقة الصحيحة ، ويمكن أن يبقى الكثير من البوتاسيوم في دمك.
ووجد الباحثون أن ارتفاع البوتاسيوم يمكن أن يسبب نوبة قلبية أو الموت! لسوء الحظ ، لا يشعر الكثير من الأشخاص بأعراض البوتاسيوم المرتفع إلا بعد فوات الأوان ويتدهور صحة قلوبهم.
ويقدم التقرير هذه النصائح للحفاظ على البوتاسيوم في المستوى الصحيح:
تجنب بدائل الملح لأنها عادة ما تكون عالية في البوتاسيوم.
تجنب الكثير من عصائر الفاكهة ، مثل البرتقال والطماطم ، لأنها تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم.
إذا كنت لا ترى البوتاسيوم مدرجًا في ملصق التغذية ، فتحقق من قائمة المكونات الموجودة على العبوة، وإذا تم سرد كلمة البوتاسيوم أو اختصار للبوتاسيوم (K ، KCl أو K +) ، فهناك البوتاسيوم في الطعام.
ومن أهم الأطعمة عالية البوتاسيوم تشمل:
الموز
البطاطا
الفاصوليا
السمك
الجبن
الدواجن
المكسرات
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