س و ج .. كل ما تريد معرفته عن ضمور الخصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمور الخصية تعد من الأمراض التي يصاب بها الرجال وتؤثر على صحته الإنجابية بشكل كبير، وخلال الأسطر القادمة على كل ما يخص هذا المرض وذلك وفقا لموقع " epainassist و medicalnewstoday".

ضمور الخصية 1 ما هو ضمور الخصية؟

ما هو ضمور الخصية؟ ضمور الخصية هو مرض يصاب به الرجل، وهو مرضي يتسبب في تعرض الخصية للانكماش و يصغر حجمها وتصبح ذات حجم غير طبيعي نتيجة لفقدانها بعض الخلايا، ويتسبب في هذا الأمر إنخفاض مستويات هرمون التستوسترون.

اسباب ضمور الخصية ما أسباب الإصابة بضمور الخصية؟

ما أسباب الإصابة بضمور الخصية؟ هنالك العديد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بضمور الخصية عند الرجل، ومنها: -التقدم في العمر. -إصابة الرجل بالالتهابات في الخصية. -تعرض الرجل للإصابة بسرطان الخصية. -الإفراط في تناول الكحول. -الإصابة بخلل في مستوى الهرمونات الذكورية. -إصابة الرجب بدوالي الخصية. -تعرض الرجل للإصابة بالتواء في الخصية. Advertisements

اعراض ضمور الخصية ما هي أعراض الإصابة بضمور الخصية؟

ما هي أعراض الإصابة بضمور الخصية؟ هناك بعض الأعراض التي توضح حقيقة إصابة الرجل بضمور الخصية، ومنها: -انكماش الخصية وتغير حجمها الطبيعي. -انخفاض الرغبة الجنسية. -انخفاض كتلة العضلات. -ضعف الخصوبة وزيادة فرص الإصابة بالعقم. - تساقط شعر الوجه أو العانة. -ألم في الخصيتين. -ارتفاع درجة الحرارة. -الغثيان.

علاج ضمور الخصية ما هو علاج ضمور الخصية؟

ما هو علاج ضمور الخصية؟ هناك العديد من العلاجات التي تساهم في علاج ضمور الخصية، ومنها تناول المضادات الحيوية، كما يطلب الطبيب من الرجل اتباع بعض التغيرات في أنماط الحياة اليومية، مع ضرورة تناول بعض الهرمونات البديلة، وفي بعض الأحيان يتطلب العلاج عملية جراحية للتخلص من التواء الخصية.

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