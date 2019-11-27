الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تعد الجوافة من الفواكة ذات الطعم الجميل والمذاق المميز وتتميز برائحة شهية جذابة دونا عن غيرها من الأخري من الفواكة والجوافة يحبها الكثير ولا يختلف علي حبها إثنان وحتي عن الأطفال لها مكانة خاصة جدا



تعد الجوافة كنز من الفوائد الصحية الذي لا يستهان به أبدا فتناولها يعمل القضاء علي نزلات البرد نهائيا والقضاء علي فيروس الأنفلونزا نهائيا وبدون الحاجة إلي عقاقير ومسكنات طبية كما أنها معروفة بقدرتها الرهيبة في القضاء علي الإسهال في الحال تحتوي الجوافة علي مضادات الأاكسدة تجعلها كحائط سد قوي لدحر الأمراض وهزيمتها وتقوم بمكافحة البكتيريا والجراثيم وعلاج ألم الأسنان كما أنها تضمن لك الوقاية من الغصابة بمرض السرطان

فوائد أوراق الجوافة

ما كان بالسابق هو نبذة مختصرة عن أهم فوائد ثمرة الفواكة ولكن هل تعتقد أن لأوراقها فوائد أخري وهل يمكن إستغلالها لمنفعة صحية أو منزلية ؟

نعم فلقد إكتشف العلماء أن لأوراق الجوافة فوائد صحية عديدة ويمكننا إستغلالها في نواحي عديدة ومن بين الإستخدامات المتعددة لورق الجوافة ما يلي –

أولا إنقاص الوزن

يمكنك تناول مشروب أوراق الجوافة وذلك عن طريق غليها ثم تناولها مرة واحدة باليوم وسوف يساعد ذلك علي إنقاص وزنك طبيعيا وبدون أي معاناة ويرجع السر في ذلك إلي أن الجوافة تمنع تحول النشويات إلي سكريات في الدم وذلك يؤدي فعليا إلي إنقاص الوزن

ثانيا-القضاء علي الكحة

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من المعروف عن أوراق الجوافة قدرتها الرهيبة في القضاء علي الكحة بدون الحاجة إلي التدخل الطبي وقد أثبتت تلك الطريقة فاعلية كبيرة منذ قديم الزمان

ثالثا-القضاء علي الإسهال

وذلك بغلي أوراق الجوافة في مقدار من الماء مدة عشر قائق وتحليته بالقليل من السكر وتناوله سيساعد ذلك المشروب في القضاء علي الإسهال فوريا وفي الحال

رابعا-تحسين وظائف الجهاز الهضمي

يعمل تناول مشروب مغلي أوراق الجوافة علي تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم بشكل كبير وذلك لإحتوائها علي إنزيمات محفزة لعملية الهضم كما تقوم بالقضاء الفعال علي بكتيريا المعدة والجراثيم

خامسا-موسع للشعب الهوائية

يعمل تناول مغلي أوراق الجوافة علي توسيع الشعب الهوائية والقضاء علي الكحة وتحسين عملية التنفس

كانت تلك نبذة مختصرة عن أهم إستخدامات أوراق الجوافة والتي ستجعلك لا تستغني عنها بعد الآن