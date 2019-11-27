صحة ورشاقة

تعرف على أسباب حدوث انتفاخات البطن!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 27 نوفمبر 2019

مشكله يعانى منها الكثيرون سواء الصغار أو الكبار وهى مشكلة أنتفاخات البطن والتى تظهر بشده للجميع وتعرض البعض لمواقف محرجه كثيرا وخاصة للنساء اللواتي لا يحتملن ظهور بطنهم بتلك الطريقه المنتفخه بدون داعي .

 

أسباب انتفاخ البطن التى بالتأكيد ستجدون سبب أو اثنين منها تعانون منه وبالتالى يمكنكم التخلص منه بسهوله بعد معرفه المشكله .

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فلنبدء أولا بالشىء الأكثر شيوعا وهو عدم القدره على تحمل نوع معين من الأطعمه وذلك يجب ان تلاحظه فى طعامك فاذا كان دائما ما تاكل وجبه او نوع معين من الفواكه او البيض ومنتجات الالبان وتشعر بعدهم بانتفاخ المعده فيجب ان تعلم على الفور انك تعاني تحسس من ذلك النوع يمكنك اجراء فحص دم للتاكد ولكن يجب الامتناع عن تلك الوجبات  حتى لاتزيد من عملية الأنتفاخ .

 

وهناك ايضا شىء يفعله الكثيرون وهو خلط انواع من الأطعمه معا بحيث يصعب هضمها وتسبب انتفاخ المعده مثل تناول الفاكهه بعد الأسماك وتناول البروتينات أيضا مع النشويات الشىء الذى نفعله دائما والذى لايدرك الكثيرون منا أنه سبب رئيسى فى انتفاخ المعده بشده جربو فصل الأطعمه عن بعضها خلال الوجبات وتناولو الفاكهه وحدها ونظموا أوقات تناول الأطعمه المختلفه سترتاحون نهائيا من مشكلة انتفاخ المعده .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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