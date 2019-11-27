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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز فريد نوعه يقي مرضى السكري من فقدان بصرهم والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
ابتكرت شركة بريطانية جهازاً فريداً من نوعه يقي مرضى السكري من فقدان بصرهم في كثير من الأحيان، وهو عبارة عن قناع يوضع على العينين أثناء فترة النوم، يُصدر ضوءاً أخضر في إتجاه عين المريض، ليحميه من تضرر شبكية العين الذي يحدث بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم المغذي للخلايا في الجزء الخلفي من العين.
وأوضحت شركة "بولي فوتونيكس"، أن القناع الذي أطلقت عليه اسم "نوكتورا 400-Noctura 400"، يعد العلاج الوحيد المثالي لهؤلاء المرضى في المراحل المبكرة من علاجهم إذ يقيهم من أمراض اعتلال شبكية العين، التي تؤدي في حال عدم علاجها إلى العمى في كثير من الأحيان، سواء بالنسبة إلى مرضى السكري من النوع الأول والثاني.
وفسّرت الشركة طريقة عمل القناع، بأنه يبعث ضوءاً أخضر بإتجاه العين، من شأنه تقليل حاجة الشبكية إلى الأوكسجين وإيقاف تكوين أوعية دموية جديدة ونموها في الجزء الخلفي من العين والتي تهدد بفقدان البصر.
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