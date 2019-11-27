خطوات بسيطة للتخلص من الكرش في أسبوع

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يعتبر الكرش كابوس مخيف يلاحق الفتيات ويشوه جمالهن، إن كنت ممن يعاني من هذه المشكلة، سنقدم لك خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من الكرش بطريقة طبيعيّة وبخطوات بسيطة.



* الإكثار من شرب الماء على ألا يقل عن ثماني أكواب في اليوم، بالإضافة إلى العصائر الطبيعية لإذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

* قسمي وجباتك الثلاث الرئيسية إلى ست وجبات خفيفة ومغذية وبذلك ستبعدين شبح الشعور بالجوع وستصبح عملية الهضم لديك أسهل.

* الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة لأنها تعطى الإحساس بالشبع فضلاً عن تميزها بسعرات منخفض، لكن ابتعدي عن تناول الخضار المسببة للنفخة كالملفوف والبروكلي واستبدليها بالخضراوات الغنية بالألياف.

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* الإكثار من المشروبات الساخنة منخفضة السعرات ومن دون إضافة السكر مثل الشاي الأخضر والقرفة، والزنجبيل، والكمون.

* قومي بإنقاص كميّة الملح الّتي تضاف إلى طعامك فهي تتسبب باحتباس السوائل في جسمك وبالتالي ظهور الكرش، ومن الأفضل أن تعتمد على التّوابل والأعشاب.

* تجنبي تناول الأطعمة الغنية بالسكريات كالحلويات والتي تتحول بشكل أساسي إلى دهون في منطقة الخصر.

* التخفيف من وجبة العشاء حيث لا يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية قبل النوم.

* شفط البطن للداخل بصفة مستمرة أثناء الجلوس والمشي.