- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي فوائد فوليك اسيد للحامل؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 نوفمبر 2019
من المعروف أن تناول الأطعمة الصحية والمتنوعة تضمن حصول المرأة على الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها خلال فترة الحمل، لكن هناك بعض المعادن التي تعتبر أهم من غيرها.
من المفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من الأطعمة التي تتناولها لكن يتوجب على المرأة أيضًا الحصول عليها من المكمّلات الغذائية للحرص على حصولها على العناصر كافةً، كما يعتبر من الصعب الحصول على الكمية المطلوبة من الفوليك أسيد من الأطعمة وحدها.
في هذا السياق، يعتبر الفوليك أسيد مهماً خلال فترة الحمل إذ إنه يساعد على منع التشوهات الخلقية لدى الطفل مثل الحنك المشقوق وتطور عيوب الأنبوب العصبي مثل السنسنة المشقوقة، لذلك تنصح المرأة بتناول 400 قرص ميكروغرام من الفوليك أسيد لحين وصول المرأة إلى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.
كما يعتبر الفوليك أسيد مهمًا بالنسبة للحمل إذ إنه يعمل مع الفيتامين ب12 على تشكيل خلايا دم حمراء صحية، فقد يؤدي عدم الحصول على الكمية المحددة من الفوليك أسيد إلى معاناة المرأة من الأنيميا أو فقر الدم، كذلك يمكن تناول الأطعمة التي تحتوي على الفوليك أسيد مثل الخضراوات الخضراء والأرز البنية.
وتتعدّد الأطعمة التي يمكن تناولها والتي تحتوي على نسبة عالية من الفوليك أسيد، وأبرزها:
نبات الهليون، بروكلي، البطاطا المشوية، البيض المسلوق.
الجدير بالذكر أن فوائد الفوليك أسيد تختفي في حال تم طبخ الخضراوات في المياه، لذلك تنصح المرأة بعدم سلق الخضراوات وتسخينها في المايكرويف.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي فوائد فوليك اسيد للحامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.