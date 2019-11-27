شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن فائدة جديدة للزبادي.. يحمي من هذا المرض القاتل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول كوب من الزبادي يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.
ودرس باحثو المركز الطبي في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأمريكية نحو 10 دراسات جماعية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، شملت أكثر من 44.1 مليون شخص- وفقاً لـ”عكاظ”.
وحلل الباحثون مقدار استهلاك المشاركين للألياف الغذائية واللبن، ثم تتبعوا عددا من مرضى سرطان الرئة، واكتشفوا أن من تناولوا وجبة يومية من الزبادي، شهدوا انخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 20%، مقارنة بمن لم يعتمدوا الزبادي في وجباتهم.
كما كشفت النتائج التي نشرت في OncologyK JAMA أن متناولي الزبادي حين اتبعوا نظاما غذائيا غنيا بالألياف، وصلت نسبة مكافحة مخاطر المرض إلى 30%ما يؤكد دراسات سابقة خلصت إلى أن بعض أنواع البكتيريا الموجودة في اللبن (بروبيوتيك)، لها خصائص مضادة للالتهابات ومقاومة العديد من أنواع السرطانات، أهمها سرطان الرئة.
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