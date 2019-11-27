صحة ورشاقة

5 طرق لإيقاف سيلان الأنف عند الإصابة بالزكام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد والأنفلونزا من أكثر الأمراض الشائعة فى فصل الشتاء، ومن أبرز أعراضها سيلان الأنف، الذى يسبب الانزعاج، وهناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة والبسيطة التي يمكن أن تساعد في إيقاف سيلان الأنف، نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع " countryliving".

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طرق إيقاف سيلان الأنف عند الاصابة بالزكام
  تناول مشروب ساخن
 

تتمثل إحدى طرق منع أنفك من السيلان في تناول مشروب دافئ، والذي يمكن أيضًا أن يخفف من التهاب الحلق، ومن أبرز المشروبات التى تساعد على تقوية المناعة الليمون والزنجبيل والعسل، فإذا تناولت هذا المشروب يومياً سيساعدك على تنشيط الجهاز الهضمي.

وتجنب الكحول والقهوة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، لأن هذا سيجعلك أكثر جفافاً.

وجدت دراسة لطب الأنف في عام 2008 أن شرب مشروب ساخن يوفر راحة فورية لعدة أعراض فى نزلات البرد، ووجد البحث كذلك أن الأشخاص الذين يعانون من البرد شعروا بأن لديهم تدفق هواء أفضل بعد تناول مشروب ساخن.

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استنشاق البخار
 

يساعد استنشاق البخار على فتح أنفك ومنعه من السيلان، يحدث هذا لأن البخار يمكن أن يساعد في تخفيف المخاط، مما يجعل التنفس أسهل، على الرغم من أن البخار لن يخلصك من نزلات البرد، إلا أنه سيساعدك على الشعور بالتحسن.

املأ وعاء بالماء المغلي، وقم بتغطية رأسك بمنشفة، ضع رأسك على وعاء البخار واستنشاقه لتخفيف أعراض البرد بشكل أسرع. إن إسقاط بعض زيت أولباس في الماء الساخن سيساعد أيضًا في تطهير الجيوب الأنفية.

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تناول الكارى والأطعمة الحارة
 

هناك طريقة أخرى للمساعدة في تسريع عملية الشفاء من نزلات البرد هي تناول الكاري والأعشاب الحارة.

الراحة

مع انشغال الحياة اليومية، قد يكون من الصعب غالبًا قضاء بعض الوقت في الاسترخاء، إذا كنت تشعر بأنك مصاب بالبرد أو سيلان الأنف ، حاول الراحة حتى تتمكن من تسريع عملية التعافى والشفاء مع شرب كثير من السوائل.

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تناول أطعمة تقوى المناعة
 

تتمثل إحدى الطرق الرائعة التي يمكنك من خلالها منع نزلات البرد في تناول الأطعمة التي تعزز المناعة مثل السلمون والبيض والمكسرات والتوت والخضراوات الورقية الداكنة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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