شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من زيادة الوزن فى فصل الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا لبرودة الطقس، يزداد الوزن خلال فصل الشتاء نتيجة للإسراف في تناول الطعام بكثرة، وعند نهاية فصل الشتاء نجد أن هؤلاء الأشخاص يرغبون في التخلص من الوزن الذي تم اكتسابه خلال الشتاء.

ولكن هناك العديد من النصائح الطبية التي تقلل فرص التعرض لزيادة الوزن خلال فصل الشتاء، والتي ينصح بالقيام بها منذ بداية فصل الشتاء للحد من التعرض لزيادة الوزن، وذلك وفقا لموقع "webmed ".

في بداية الأمر عليك تنظيم ساعات النوم، فالمعروف أنه خلال فصل الشتاء تزداد ساعات النوم نتيجة لبرودة الطقس، ولكن الصحيح هو النوم لما ما لا يزيد عن 8 ساعات، ولذا عليك تنشيط جسمك لأن شعوره بالخمول والكسل يزيد من فرص زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

تجنب تناول الطعام ثم المكوث للنوم فورا، لان هذه العادة من العادات التي تزيد من وزنك بشكل ملحوظ بشكل عام، وبشكل حاص خلال فصل الشتاء، ولذا عليك عدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين.

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تنظيم الوجبات اليومية للطعام تعد من أبرز النصائح التي تقلل فرص الإصابة بزيادة الوزن، ولذا يمكنك تناول 6 وجبات مقسمة علي مدار اليوم، وتكون وجبات غنية بالعناصر الهامة لجسم الإنسان وقليلة السعرات الحرارية، ولذا عليك الاهتمام بهذا الأمر قدر الإمكان.

عليك الاهتمام بالأطعمة الغنية بفيتامين د، كالتونة والفلفل الألوان والبيض، لأنها تعوض التعرض لأشعة الشمس التي تمد الجسم بهذا الفيتامين الهام الذي أشارت العديد من الدراسات الطبية ان تعرض الجسم لنقصه يتسبب في زيادة الوزن.

وأخر النصائح هو الاهتمام بتناول الماء، لأن تعرض الجسم لنقص في نسبتها يعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية وأهمها زيادة الوزن، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا.