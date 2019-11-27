شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإسعافات الأولية لعلاج الحساسية الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس، يزداد فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية لدي الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر، هذا الأمر الذي يطلق طبيا الصدمة التحسسية الشديدة، ويصاب به الأشخاص في برودة الطقس الشديدة، وأيضا في حالة نشوب الأتربة.



الاسعافات الاولية لحساسية الصدر

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الاسعافات الأولية عند إصابة الشخص بنزلات حساسية الصدر الشديدة، وذلك وفقا لموقع " parenting".

هناك العديد من العوامل التي تزيد فرص التعرض لنزلات الحساسية الشديدة، كالتعرض للأتربة أو تناول نوع معين من الطعام، أي يزداد فرص ظهور الأعراض عند التعرض لأحد مسببات الحساسية، فنجد أن البعض يتعرض لعدم القدرة علي التنفس، أو فقدان الوعي وصعوبة في الكلام، وتورم في الجسم وزيادة ضربات القلب، مع الدوخة، وفي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب لإجراء الإسعافات الأولية نتيجة التي تعرض لها الشخص.

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علاج حساسية الصدر

ومن أهم الإسعافات الأولية التي يجب القيام بها عند تعرض أحذ أفراد أسرتك للإصابة بأزمة حساسية هي، تهدئة المريض بشكل جيد ومساعدته في الاستلقاء علي ظهره، مع ضرورة عدم إعطائه أي دواء أو سوائل في الفم تجنبا لتهيج الحساسية أكثر.



اسعافات لمرضي الحساسية

وفي حالة عدم تحسن الحالة عليك أخذ المريض والذهاب لطوارئ المستشفى في حالة فقدان الوعي أو عدم قدرة الشخص علي التنفس، فهناك العديد من الأدوية التي تساهم في تضبيط الحالة والحد من تعرضها للمضاعفات، عن طريق أخذ بعض الحقن الخاصة بالحساسية والتي تساهم في تهدئة الأعراض بشكل كبير، ويجب هذه الحقن أخذها تحت إشراف طبي للاطمئنان علي الحالة.