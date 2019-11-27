شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار اللبن أهمها حساسية اللاكتوز وسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر اللبن مشروبا مهما سواء للأطفال أو للبالغين نظراً لأنه غنى بالفيامينات والمعادن الهامة للجسم، لكن هناك العديد من الدراسات الحديثة وجدت أنه يمكن أن يسبب مشاكل عدة للجهاز الهضمى مع ارتفاع خطر السرطان وحتى الإسهال.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى المختص بفوائد وأضرار الأغذية “Peta”، قال الباحثون إنه إذا كنت حصلت على الحليب والجبن والزبادي والآيس كريم، فمن المحتمل أن تواجهك مجموعة من المشكلات الصحية، وتشمل:

أضرار حليب الأبقاراضرار اللبن1. كسر العظام

على الرغم من الضجيج بشان تناول كوب لبن يومياً للحصول على المالسيوم، لكن حليب البقر يسرق الكالسيوم من العظام، حيث تنتج البروتينات الحيوانية الحمض عندما يتم تكسيرها، والكالسيوم هو محايد، لذلك كل كوب من الحليب الذي نشربه يسرق الكالسيوم من عظامنا، لهذا السبب وجدت الدراسة طبية أن الأشخاص الذين يستهلكون معظم حليب البقر لديهم معدلات كسر أعلى بكثير من أولئك الذين يشربون القليل من الحليب.

2. سرطان البروستاتا

تم ربط الحليب والجبن بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لكن الوجبات الغذائية الخالية من الألبان تبطئ تقدمه.

3. حساسية اللاكتوز

قد يصعب على المعدة هضم اللاكتوز الموجود في حليب البقر، مما يؤدي إلى الغثيان والتشنجات والغازات والانتفاخ والإسهال، ويمكن أن تتطور صعوبة هضم الألبان في وقت لاحق من الحياة وتؤدي إلى تفاقم الأعراض تدريجيا.

4. حب الشباب

في دراسات متعددة ، ارتبط استهلاك جميع أنواع "منتجات" الألبان بزيادة انتشار وشدة حب الشباب لدى كل من الأولاد والبنات.

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5. الكوليسترول

يمكن أن تحتوي كوب واحد من الحليب على ما يصل إلى 24 مجم من الكوليسترول الذي يضر بالقلب.





6. سرطان المبيض

أظهرت دراسة سويدية أن النساء اللائي تناولن أربع أكواب أو أكثر من "منتجات" الألبان كل يوم كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

7. حساسية الحليب

يمكن أن تسبب الحساسية في اللبن ردود فعل قوية وخطيرة (عادة في الأطفال الصغار) ، مثل القيء أو الحساسية المفرطة.

8. المضادات الحيوية

يتم حقن الأبقار غالبًا بالمضادات الحيوية لإبقائها على قيد الحياة وإنتاج الحليب في ظروف المزارع القذرة في المصانع، وهذا يترتب عليه ارتفاع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

9. الدهون المشبعة

الحليب كامل الدسم يحتوى على أكثر من 20% من الدهون المشبعة.

10. زيادة الوزن

أظهرت دراسة شملت أكثر من 12 ألف طفل أنه كلما زاد عدد الحليب الذي شربوه، زاد الوزن الذي اكتسبوه.