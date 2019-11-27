شكرا لقرائتكم خبر عن تسوس الاسنان الاسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسوس الأسنان يعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم، فيمكن لأي شخص لديه أسنان تطوير تسوس الأسنان، بما ى ذلك الأطفال.

تسوس الأسنان وفقا للموقع الطبي "healthline" هو التجويف الذي يتشكل في السن، ونظرًا لأن العديد من التجاويف الصغيرة لا تسبب الألم في البداية، فقد يكون من الصعب إدراك وجود مشكلة، لذا الكشف الدوري على الأسنان يستطيع اكتشاف أى مشاكل مبكرًا.

أعراض تسوس الأسنان

تعتمد أعراض التجويف على شدة التسوس والتى تشمل:

حساسية الأسنان.

ألم أسنان.

ثقب واضح في أسنانك.

تغير لون أسنانك إلى اللون الأسود أو الأبيض.

أسباب تسوس الأسنان

يحدث تسوس الاسنان بسبب تراكم مادة البلاك، وهي مادة لزجة ترتبط بالأسنان، هذا البلاك هو مزيج من: البكتيريا، واللعاب، والأحماض، وجزيئات الطعام.

كل شخص لديه البكتيريا في الفم، فبعد تناول الأطعمة أو شرب مشروبات تحتوي على السكر، تحول البكتيريا الموجودة في الفم السكر إلى حمض، ويبدأ البلاك في التكوّن على أسنانك بعد وقت قصير من تناول أو شرب أي شيء سكرية. هذا هو السبب في تنظيف الأسنان بالفرشاة هو المهم.

كل شخص معرض لخطر حدوث تسوس الأسنان ، لكن بعض الأشخاص لديهم مخاطر أعلى. عوامل الخطر تشمل:

تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات السكرية أو الحمضية.

روتين نظافة الفم السيئة، مثل الفشل في التنظيف بالفرشاة أو التنظيف بالخيط يوميًا.

عدم الحصول على ما يكفي من الفلوريد.

جفاف الفم.

اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

مرض ارتجاع الأحماض والذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل حمض المعدة أسفل مينا الأسنان.

خيارات علاج تسوس الأسنان

يمكن لطبيب الأسنان تحديد تسوس الأسنان بعد الفحص الظاهرى، ومع ذلك ، لا تظهر بعض التجاويف عند الكشف الخارجى، لذلك قد يستخدم طبيب الأسنان الأشعة السينية للأسنان للبحث عن التسوس.

أما خيارات العلاج تعتمد على شدة، وهناك عدة طرق لعلاج التجويف.

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حشوات الأسنان

يقوم طبيب أسنان بإزالة المواد المتحللة من الأسنان، بعد ذلك يملأ أسنانك بمادة مثل الفضة أو الذهب أو البورسلين المركب.

علاج قناة الجذر

عندما يتسبب تسوس الأسنان في وفاة العصب ، سيقوم طبيب الأسنان بإجراء قناة الجذر لإنقاذ الأسنان، حيث يزيل الأنسجة العصبية ، وأنسجة الأوعية الدموية ، وأي مناطق متحللة في السن، ثم يتحقق من الالتهابات ووصف الدواء حسب الحاجة، وأخيرًا يتم ملئ السن مع وضع تاج عليه.

علاج مينا الأسنان

إذا اكتشف طبيب الأسنان تجويف الأسنان في مرحلته المبكرة ، فقد يعيد علاج مينا الأسنان ويمنع المزيد من التآكل.

نصائح لمنع تسوس الاسنان

يمكن أن تكون يسبب تسوس الأسنان الكثير من الألم والانزعاج، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتعامل مع الانزعاج بشكل مؤقت:

استمر في تنظيف جميع أجزاء فمك وتنظيفها، بما في ذلك أي مناطق حساسة.

جرِّب مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (OTC) ولكن تحقق مع طبيبك إذا كنت تستطيع استخدام أدوية التخدير أم لا.

ابتعد عن الأطعمة شديدة الحرارة أو الباردة عند الأكل أو الشرب.

مضاعفات تسوس الأسنان

يمكن أن يسبب تجويف الأسنان مجموعة متنوعة من المضاعفات إذا تركت دون علاج، وتشمل هذه:

الأسنان المستمر قد يتسبب فى ظهور خراج الأسنان، الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، مثل العدوى التي تدخل مجرى الدم أو التسمم

تطور الصديد حول السن المصابة.

زيادة خطر كسر أو تقطع الأسنان.

صعوبة مضغ الطعام.