شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض جرثومة المعدة عديدة منها ألم البطن والغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة المعدة من أكثر أمراض الجهاز الهضمى انتشاراً، وتنتج عن بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) التى تعتبر سبب رئيسي لقرحة المعدة والتهاب المعدة المزمن، ومن أبرز أعراض جرثومة المعدة، الم البطن والانتفاخ والغثيان، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض جرثومة المعدة، وفقاً لموقع "Very well health".

وبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري تعيش في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي لحوالي 50 % من سكان العالم، وأكثر من 80 % من الحالات خالية تماما من الأعراض، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأعراض، يرتبط التهاب جرثومة المعدة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.



اعراض جرثومة المعدة

اعراض جرثومة المعدة

جرثومة المعدة قد تعيش في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي ولكن هذا لا يرتبط بطبيعته بالمرض، وفقًا للأبحاث من جامعة بولونيا، فإن ما يصل إلى 85 % من الأفراد المصابين لن يتعرضوا أبدًا لأعراض من أي نوع.

أولئك الذين يصابون بجرثومة المعدة عادة ما يصابون بالتهاب المعدة الحاد، وهي حالة التهابية تتميز بنوبات من آلام البطن والغثيان، بمرور الوقت، قد يتطور هذا إلى التهاب المعدة المزمن الذي تستمر فيه الأعراض، وتشمل أعراض جرثومة المعدة:

-آلام في المعدة.

-الغثيان.

-الانتفاخ.

- التجشؤ.

-فقدان الشهية.

- القيء.

غالبًا ما يحدث الألم عندما تكون المعدة فارغة أو بين الوجبات أو في ساعات الصباح الباكر.

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جرثومة المعدة

قرحة المعدة

جرثومة المعدة قد يواجه المصابون بها خطر الإصابة بقرحة المعدة بنسبة 10٪ و 20٪، يحدث هذا غالبًا في المعدة نفسها، مما يؤدي إلى حدوث قرحة في المعدة، أو في غشاء المعدة البوابي الذي يربط المعدة بالاثني عشر، مما يؤدي إلى حدوث قرحة الاثني عشر.

يمكنك في كثير من الأحيان معرفة أي قرحة تكون عن طريق توقيت الأعراض، عادة ما تسبب قرحة المعدة (المعروفة أيضًا باسم القرحة الهضمية) الألم بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، بينما يميل الألم إلى التطور بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول الطعام إذا كانت القرحة الاثني عشرية.

يمكن أن تختلف شدة الأعراض وتتداخل عادةً مع أعراض التهاب المعدة، قد تؤدي القرح الشديدة إلى سلسلة من الأعراض، يرتبط بعضها مباشرة بنزيف المعدة وتطور فقر الدم، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة لقرحة المعدة:

-البراز الأسود (علامة مميزة للنزيف).

-دم في البراز (عادة إذا كان النزيف غزيرًا).

-إعياء.

-ضيق في التنفس.

-الدوار أو الإغماء

-القيء الدموى.

سرطان المعدة

أكثر عوامل الخطر شيوعًا المرتبطة بسرطان المعدة هي عدوى جرثومة المعدة ، حيث تمثل حوالي 60 % من الحالات.