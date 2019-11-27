الإيرانية ليلى أحمد علي تدرس المُشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم

كشفت ملكة جمال إيران ليلى أحمد علي، أنّها تدرس جديا مسألة المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم, خصوصا أنها تحمل الجنسية البريطانية أيضا.

وقالت ملكة جمال إيران: "كل الاحتمالات واردة طالما أنني أملك المواصفات التي تؤهلني للدخول إلى مثل هذه المباريات الدولية، والأهم أن أكون في المكان الصحيح وفق المعايير الجمالية العالمية".

وشددت ليلى، على أن المحاربة والمنافسة في المجال الجمالي ما زالت قائمة وجزء منها غير مهني وأخلاقي ويصب في خانة تشويه صورة الأخريات من أجل الفوز بالاهتمام وبالتالي تحقيق الشهرة السريعة من دون أي مجهود أو مبادرة على أرض الواقع.

وقالت الحسناء: "تعرضت للكثير من المضايقات لكنني استمررت في طريقي ولم أتراجع وأسست جمعية لمساعدة الأطفال المصابين بمرض السرطان، وسعيت إلى توسيع دائرة انتشاري وصولا إلى مرحلة متقدمة أهلتني للانتقال إلى عالم التمثيل في أوروبا, وأرى أن الأفق أمامي ما زال واسعا ويمكنني تحقيق المزيد من الإنجازات غير العادية التي تخدم الآخرين وتفيد موهبتي في نفس الوقت".

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