تقارير جديدة تتحدث عن إلغاء ملكة بريطانيا خططتها للإحتفال بميلاد الأمير أندرو

تحدثت تقارير جديدة عن إلغاء ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، خططها باستضافة احتفالية ضخمة للاحتفالى بعيد الميلاد الستين لابنها الثاني الأمير أندرو (Prince Andrew) دوق يورك، والاكتفاء باستضافة عشاء عائلي صغير في يوم عيد ميلاده الستين في يوم 19 فبراير في العام المقبل، وذلك طبقا لما نشرته صحيفة Sunday Times نقلا عن مصدر مطلع.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الأمير أندرو رسميا عن انسحابه من العمل الرسمي، وهو ما تم إعلانه من خلال بيان رسمي صدر عن قصر باكنغهام، وطبقا لما نشرته الصحيفة فإن قرار الأمير أندرو وترتيبه الثامن في ولاية العرش البريطاني، من الانسحاب من العمل الرسمي لم يكن تطوعيا أو اختياريا، وإنما جاء بناء على أمر مباشر وصريح من الملكة، الصحيفة نقلت أيضا عن مصدر لها قوله إن مقابلة الأمير أندرو التلفزيونية المثيرة للجدل والتي تحدث فيها عن علاقته برجل الأعمال المتهم بالاغتصاب والإتجار بالبشر، جيفري إبستاين (Jeffrey Epstein)، لم تقرها الملكة وأثارت استياء الملكة بشكل كبير، خاصة بعد أن قام الأمير أندرو "بتضليلها" على حد وصفه وإخبارها

بعد ساعات قليلة من المقابلة، بأن المقابلة سارت على ما يرام بينما تسببت في حقيقة الأمر بإثارة الرأي العام ضد العائلة المالكة البريطانية.

أقرأ أيضًا:

مصادر تعلن سبب عدم ارتداء ملكة بريطانيا تاج الإمبراطورية في افتتاح البرلمان

المصدر قال أيضا في حواره مع الصحيفة: "عندما تحدثت الملكة مع الأمير أندرو، اكتفى بإخبارها بأنه ينوي الرد على

الشائعات التي أثيرت حوله والاتهامات الموجهة إليه في مقابلة تلفزيونية، ولكنه لم يتطرق إلى التفاصيل، ما كان يجب أن يحدث هو إتمام هذه المقابلة منذ البداية حتى النهاية تحت إشراف كامل من القصر".

Advertisements

صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت هي الأخرى تقرير جديد في ذات السياق تحدثت فيه عن أن الملكة أعلنت دعمها الشخصي الكامل للأمير أندرو والذي تصفه مصادر ملكية بالمفضل لديها من بين أبنائها، إلا أنها تشعر بالاستياء من فضحية تورطه مع جيفري إبستاين وأصبحت على يقين كامل بأن استمرار الأمير أندرو في العمل الرسمي سيعرقل من جهود العائلة المالكة ويسئ إلى صورتها.

قد يهمك ايضاً:

دوق ودوقة ساسكس قد يُغادران بريطانيا إلى الأبد ويعيشان في جنوب أفريقيا

سجن رجل اغتصب اثنتين من بناته 40 عاماً في بريطانيا