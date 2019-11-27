السيارات ذاتية القيادة تعزز حضورها في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الثلاثاء، فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل الذي تنظمه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" تحت شعار "أنظمة تنقل صديقة لمستقبل مستدام".

وقال عبدالله عبدالقادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إن المؤتمر سيناقش نتائج اللائحة الفنية الإماراتية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، مضيفا أن المعرض المصاحب للمؤتمر شهد إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل وأول رحلة طويلة لشاحنة ذاتية القيادة بين أبوظبي ودبي التي تعد أول رحلة من نوعها في المنطقة.

وأكد المعيني أن النقل يعد أحد قطاعات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، كما أن أنظمة النقل المستدام تسهم بشكل كبير في تعزيز الركائز الرئيسية الثلاثة للتنمية المستدامة "البيئة المجتمع والاقتصاد".

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وأوضح أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" حريصة على تنفيذ رؤية قيادة وحكومة دولة الإمارات في جعل الدولة من أوائل الدول عالميا في استخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وأشار المعيني إلى أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في التقدم التكنولوجي المبني على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء واتصالات الجيل الخامس، وغيرها من حلول التنقل الحديثة، تتسارع مؤدية إلى نظم نقل مختلفة للغاية في المستقبل.