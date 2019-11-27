شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراض المعدية.. حمى الضنك تنتقل لك من "لدغة ناموسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى الضنك هي عدوى تسببها فيروسات حمى الضنك، منها 4 أنواع مختلفة معروفة بإصابة البشر، وتنتشر حمى الضنك في المناطق المدارية وشبه المدارية في العالم، فى هذا التقرير نتعرف على حمى الضنك، كأحد الأمراض المعدية وأسبابها وطرق انتشارها والوقاية منها، وفقاً لموقع " sahealth".

كيف تنتشر حمى الضنك؟

ينتقل فيروس حمى الضنك عن طريق لدغة الناموس.

وحمى الضنك لا تنتشر مباشرة من شخص لآخر، ولكن تنتقل من خلال الناموس الناقل للفيروس.

أعراض حمى الضنك

هذا المرض له بداية مفاجئة وقد تشمل الأعراض:

-الحمى لمدة 3 إلى 7 أيام.

-صداع شديد وألم خلف العينين.

-آلام العضلات والمفاصل.

-فقدان الشهية.

-القيء والاسهال.

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-الطفح الجلدي.

-نزيف، عادة من الأنف أو اللثة.

قد تؤدي نوبات حمى الضنك المتكررة إلى حدوث نزيف وصدمة مفرطة، لكن نادراً ما تكون قاتلة مع تلقى العلاج المناسب.

يتم تشخيص حمى الضنك عن طريق اختبار الدم.



حمى الضنك

علاج حمى الضنك

لا يوجد علاج محدد مضاد للفيروسات المسببة لحمى الضنك، لكن تتضمن التوصيات العامة لعلاج حمى الضنك السيطرة على الحمى والألم باستخدام الباراسيتامول بدلاً من الأسبرين (قد يعزز الأسبرين النزيف) وزيادة تناول السوائل.

لا ينبغي إعطاء الأسبرين للأطفال دون سن 12 عامًا إلا إذا أوصى به الطبيب على وجه التحديد.

الوقاية من حمى الضنك

الأشخاص الذين يعانون من الحمى يجب ألا يكونوا في بيئة قد يلدغهم فيها البعوض.

-لا يوجد لقاح لمنع العدوى البشرية بهذا الفيروس.

-منع وصول البعوض إلى شخص مصاب بالحمى.

-حماية نفسك من لدغات البعوض في جميع الأوقات في المناطق التى تنتشر بها حمى الضنك.