شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بحساسية البنسلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم البنسلين على نطاق واسع كأحد أهم أنواع المضادات الحيوية لما له من دور مهم في علاج الالتهابات البكتيرية، ولكن هناك بعض الأشخاص يعانون من حساسية اتجاه البنسلين، حيث قد تسهم الإصابات الشائعة بالطفولة نفسها في الحساسية أو يتم الخلط بينها.

وأكد تقرير الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضد البنسلين أكثر من 90 ٪ سيتخلصون منها خلال 10 سنوات، والبنسلين الكلي هو المضادات الحيوية الأكثر أمانًا والأكثر فعالية لكثير من الالتهابات، وبالتالي من المهم معرفة ما إذا كان المريض مصابًا بالحساسية حقًا.

أعراض حساسية البنسلين

تحدث الحساسية الفورية للبنسلين عادة بسرعة فى أقل من ساعة بعد تلقي جرعة من الدواء، الأعراض غالبا ما تنطوي على الجلد وتشمل:

خلايا النحل وهى طفح جلدي مرتفع وحكة.

تورم المعروف أيضًا باسم الوذمة الوعائية ، يحدث عادة حول الوجه والأطراف مثل اليدين والقدمين.

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عادةً ما يتضمن علاج هذه التفاعلات تناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.

في حالات نادرة ، يمكن أن تحدث ردود فعل أكثر خطورة تشير إلى الحساسية المفرطة ، بما في ذلك ما يلي:

• تورم اللسان والحلق والشفتين.

• أعراض الجهاز التنفسي مثل صعوبة التنفس والسعال وضيق الصدر والصفير

• الضوء الخفيف ، وفقدان الوعي (بسبب انخفاض ضغط الدم).