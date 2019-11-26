شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الأكل ببطء والمضغ الجيد يحميك من «السكري» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت وزارة الصحة، بتناول الطعام ببطء والمضغ الجيد، حيث يسهم ذلك بالعودة من مرحلة ما قبل السكري.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عليك أن تأكل ببطء وتتوقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالشبع”.
وأضافت وزارة الصحة، أن الأمر يستغرق 20 دقيقة تقريبا لتخبر المعدة الدماغ أنها ممتلئة بالطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: الأكل ببطء والمضغ الجيد يحميك من «السكري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.