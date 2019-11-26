شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الأكل ببطء والمضغ الجيد يحميك من «السكري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، بتناول الطعام ببطء والمضغ الجيد، حيث يسهم ذلك بالعودة من مرحلة ما قبل السكري.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عليك أن تأكل ببطء وتتوقف عن تناول الطعام قبل الشعور بالشبع”.

وأضافت وزارة الصحة، أن الأمر يستغرق 20 دقيقة تقريبا لتخبر المعدة الدماغ أنها ممتلئة بالطعام.