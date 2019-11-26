شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من النزلات الشعبية أثناء تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب نسبة كبيرة من الأطفال بنزلات البرد الشديدة التي تصل إلى نزلات شعبية حادة، وهذا المرض في حالة إهماله يزيد من فرص الإصابة وتعرض الطفل للالتهاب الرئوي، ولذا هناك العديد من النصائح الهامة التي تقلل من فرص اصابة الطفل بنزلات الشعبية وذلك وفقا لموقع "healthline وwebmed".



التهاب الشعب الهوائية

أثناء تقلبات الطقس يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة لدي الأطفال، وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع حرارة الطفل وتعرضه للعديد من الأعراض غير المحبذة، ولذا عليك التقليل من فرص تعرض الطفل للإصابة بهذه الأمراض عن طريق الحماية بشكل كبير.

ففي حالة اصابة طفلك بالنزلات الشعبية يزداد فرص التعرض للعديد من الأعراض ومنها انسداد في مجري التنفس عن الطفل، وأيضا يشعر الطفل بنهجان شديد وانسداد في الانف وبلغم وانسداد في الأنف وهبوط وارهاق شديد وكحة، وارتفاع في حرارة الطفل.

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اعراض التهاب الشعب الهوائية

فنجد أن التغيرات في الطقس تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة وأيضا إصابة الطفل بعدوى فيروسية أو بكتيرية في الجهاز التنفسي يزيد من فرص الإصابة، وكثرة جلوس الطفل في الأدخنة والبيئة غير الصحية، وأيضا ضعف مناعة الطفل، وعدم تهوية المنزل جيدا، فهذا الأمر يتسبب في تهيج الشعب الهوائية بشكل كبير، ولذا يجب جلوس الطفل في بيئة جيدة وصحية.

ويكون العلاج الأمثل للنزلات الشعبية هو المضادات الحيوية وموسعات شعبية، والإكثار من تناول المشروبات الدافئة كالينسون والبردقوش والكراوية، فهي مشروبات ترفع من الجهاز المناعي وتحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية، وفي بعض الأحيان نجد أن الطفل المصاب يجب خضوعه لجلسات تنفس صناعي.