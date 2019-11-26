شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استخراج 3 ديدان طفيلية طولها 2 سم من عين رجل صينى.. والسبب كلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأطباء فى استخراج دودة طفيلية طولها بوصة من عين رجل صينى بعد إصابته بعدوى من كلبه الشخصى بعد معاناته من التهاب شديد بالعين وألم حاد.

ويُظهر مقطع فيديو شنيع اللحظة التي تم فيها انتزاع الدودة الطفيلية المريضة من عين الرجل بعد إصابته بعدوى من كلبه، وفقا لما كشفت عنه صحيفة "ديلى ميل البريطانية".

حيث ذهب شخص صينى يبلغ من العمر 54 عاما يدعى يان إلى أخصائي بالعيون يشكو من التهاب الملتحمة وألم حاد في عينه اليسرى، واكتشف الدكتور تشو جوبنج ثلاث دودات طفيلية تسبح في عين المريض اليسرى ، وكذلك وجود بيضها في مكان قريب ، وفقًا للتقارير المحلية.

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كانت الديدان من فصيلة Thelazia callipaeda ويبلغ طولها حوالي 2 سم ، وتبين أن المريض يعاني من مرض التصلب العصبي ، وهي حالة تعرف أيضًا باسم "الإصابة بدودة العين" ، والتي تسبب الالتهابات ويمكن أن تدمر البصر في الحالات الشديدة.

عادة ما تغزو الديدان أعين الكلاب والقطط ، لذلك يعتقد الدكتور جوبنج أن الطفيليات انتقلت إلى المريض من كلبه.

وقال الطبيب "لقد ألقيت الضوء على عينيه ورأيت الديدان تسبح فيه" وقال الدكتور جوبنج إنه أزال ثلاث ديدان بالعين وعدة بيضات من عين الرجل الصينى اليسرى في ثلاث دقائق.