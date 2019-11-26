حرق الدهون في اسبوع برجيم الارز بالحليب

من الضروري حرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً الكرش والذراعين والفخذين. فهذا يحد من احتمال المعاناة من بعض الامراض الخطرة وخصوصاً تلك المرتبطة بالقلب والشرايين. ولهذا يجب اتباع نظام غذائي صحي والحرص على ممارسة التمارين الرياضية. كذلك ينصح باعتماد حميات سريعة تسرع عملية حرق الدهون ومنها رجيم الارز بالحليب الذي يمكن اتباعه في اسبوع واحد فقط.

طريقة تحضير الارز بالحليب

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اضافة الى طعمه اللذيذ يمكن طبق الارز بالحليب ان يساعد على حرق الدهون ونحت الجسم. ولهذا من المفيد الاعتماد عليه كطبق اساسي عند اتباع حمية لخسارة الوزن. لكن يجب اولاً تعلم طريقة تحضيره.

المقادير

ليتر من الحليب

كوب من الارز الابيض او الكامل

عود قرفة واحد

قشر ليمون

الخطوات



1 يوضع الحليب في وعاء على النار مع عود القرفة.

2 يبشر قشر الليمون ثم يضاف الى المكونين السابقين.

3 يترك الخليط على النار حتى الغليان.

4 يضاف الارز ويترك الخليط على نار هادئة. ويجب التحريك بين الحين والآخر بملعقة من الخشب.

5 بعد مرور 20 دقيقة يتم نزع الخليط عن النار. يسكب بعد ذلك في اكواب من دون عود القرفة ويرش على صفحة كل منها القليل من القرفة.

كيفية حرق الدهون برجيم الارز بالحليب

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في حال تمت اضافة الارز بالحليب الى حمية غذائية صحية يمكن خسارة ما لا يقل عن كيلوغرامين في اسبوع واحد فقط. ويجب في هذه الحالة ممارسة التمارين الرياضية وشرب ليترين من الماء يومياً مع اتباع هذا البرنامج.

الفطور. كوب من الارز بالحليب مع كوب من الشاي الخالي من السكر.

وجبة خفيفة. حبة دراق وحبة تفاح.

الغداء. 50 غ من الدجاج او السمك المشوي مع طبق سلطة بالطماطم والجزر وكوب من الارز بالحليب.

وجبة خفيفة. حبة غريب فروت وحبة كيوي.

العشاء. كوب من الارز بالحليب مع كوب شاي خال من السكر.

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فوائد رجيم الارز بالحليب



يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن وحرق الدهون في اسبوع واحد فقط. كما انه يوفر الكثير من الفيتامينات والمغذيات مثل البروتينات والكالسيوم.

الارز

• من الممكن تحضير هذه الوصفة باستخدام الارز الابيض او الكامل. فالأول سهل الهضم لأنه يحتوي على الالياف. اما الثاني فهو مناسب لأي نظام غذائي صحي.

الحليب



• في حال المعاناة من حساسية اللاكتوز ينصح باستبدال الحليب العادي بحليب اللوز او جوز الهند. ومن الافضل ان يكون الحليب دائماً قليل الدسم.

• يحتوي الحليب على احماض امينية تحتاج اليها الكثير من وظائف الجسم.

• يساعد على نحت الجسم لأنه لا يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة.

• يعتبر الحليب مصدراً مهماً للفيتامين D الذي يؤدي دوراً مهماً في تفتيت الدهون.

• من الممكن الاعتماد عليه من اجل تأمين حاجة الجسم الى الفيتامينات A وB12 وE اضافة الى الحديد والمغنيزيوم و السيلينيوم.

• يساهم في تعزيز جهاز المناعة وفي حماية الجسم من البكتيريا الضارة.

القرفة



• من المفيد جداً ان تتم اضافة القرفة الى مختلف الاطباق وخصوصاً في حال ممارسة التمارين الرياضية لأنها تحتوي على الكثير من المغذيات.

• تتسم القرفة بخصائص مضادة للالتهابات كما انها تساعد على خفض ضغط الدم ومحاربة اعراض الزكام والحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول والسكر في الدم. كما انه غني بمضادات الاكسدة وبعناصر تعزز عملية الهضم. ولهذا من المهم ان تتم اضافتها الى وصفات تساعد على حرق الدهون واستعادة الرشاقة.

