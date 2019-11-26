جورجيا.. عروس القوقاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد جورجيا من الدول التي تميزها طبيعتها الساحرة ومواردها الطبيعية التي تحفز المسافرين للتوجه إليها.
فجورجيا لديها الكثير من مناطق الجذب السياحي لاحتوائها على معالم وآثار تاريخية تعود إلى الحضارات القديمة التي سيطرت عليها في الزمن القديم، حيث إنها لا تزال تضم بقايا آثارها وفي مدنها أو مستعمراتها التي بنيت منذ قرون عديدة، عاصمة جورجيا هي مدينة تبليسي وهي أكبر مدن الجمهورية، يصل تعداد سكانها نحو مليون و345,000 نسمة .
تعد بحيرة ريتسا من أبرز الأماكن السياحية في جورجيا للجذب السياحي تقع في مدينة أبخازيا في الشمال، بحيرة ريتسا تحيط بها الجبال والمياه المشبعة باللونين الأخضر والأزرق التي يوجد فيها أسماك السلمون المرقط.
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