آلام العمود الفقري.. هشاشة العظام المتهم الأول

أصبحت آلام العمود الفقري شائعة جدا في الفترة الأخيرة، بسبب عدم ممارسة الرياضة وسوء التغذية، بالإضافة إلى الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على العظام بشكل عام.

وحذر الدكتور أحمد زغلول، استشاري العظام بمصر، من إهمال أي آلام في الظهر وتحديدا بالعمود الفقري لأنها قد تسبب مشكلات صحية ضخمة على المدى البعيد، وطالب بضرورة متابعة الأمراض والأسباب التي تؤثر على العمود الفقري.

وأشار إلى أهم الأسباب وراء آلام العمود الفقري هشاشة العظام التي تؤدي إلى تآكل في الفقرات على المدى البعيد وبالتالي تسبب آلام شديدة في العمود الفقري.

وأوضح زغلول أن هناك أسبابا أخرى لآلام العمود الفقري وهي:

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-الممارسات اليومية الخاطئة مثل عدم ممارسة الرياضة باستمرار أو القيادة لفترات طويلة أو الجلوس في وضعيات خاطئة، أو تغيير مكان النوم بشكل مفاجئ، أو النوم في وضعيات خاطئة.

-الضغط الزائد على الفقرات نتيجة لحمل الأوزان الثقيلة، ما يزيد العبء على فقرات الظهر ويسبب آلاما شديدة.

-التهابات المفاصل التي تسبب ألم في فقرات الظهر نتيجة ضيق المساحة حول الحبل الشوكي.

-الإصابة بالأورام في منطقة العمود الفقري أو الإصابة بسرطان العظام.

-انحراف الهيكل العظمي أو وجود تشوهات، فقد يعاني العمود الفقري من وجود انحناءات غير سليمة تسبب الألم مع بعض الأوضاع والحركات.