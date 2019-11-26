10 عادات تجنبك جوع الشتاء.. السر في شرب الماء

الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي تقلل الشعور بالجوع

حذرت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بمصر، من اكتساب وزن زائد خلال فصل الشتاء خاصة في الليل وعدم السيطرة على النظام الغذائي الطبيعي نتيجة الجوع المتكرر بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وأرجعت حسين أسباب الجوع الشديد خلال فصل الشتاء نتيجة لقلة ساعات النهار وزيادة نسبة الحرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم والدورة الدموية، مع قلة الحركة وعدم الخروج من المنزل في الجو البارد، لذلك يتم اكتساب وزن زائد بسهولة.

ونصحت حسين بتناول أطعمة صحية وخضراوات ورقية لأنها تحتوي على العناصر الغذائية المفيدة، كما تعمل على ملء المعدة بسرعة ولا تحتاج لتناول المزيد من الطعام.

ووجهت استشاري التغذية العلاجية والسمنة 10 نصائح يمكنك اتباعها لتجنب أي وزن زائد وهي:

1- اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على كل العناصر الغذائية المفيدة.

2- شرب الماء باستمرار (بمعدل من 10 إلى 12 أكواب يوميا).

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3- ممارسة الرياضة بشكل مستمر خاصة أوقات البرد.

4- تجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية والمليئة بالدهون.

5- الحرص على التعرض لضوء الشمس يوميا لرفع مستوى السيروتونين والحالة المزاجية.

6- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

7- تناول الكثير من الفواكه خاصة التي تحتوي على فيتامين سي، لأنها تقلل الشعور بالجوع.

8- الابتعاد عن التدخين والكحول بغرض التدفئة.

9- تحديد مواعيد ثابتة للوجبات الرئيسية.

10- تناول الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة، لأن هذه المشروبات تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية.