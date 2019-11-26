من السرطان إلى السكري.. ٧ إشارات تؤكد أن الأرق يدعو للقلق

حذر تقرير لمؤسسة النوم والسرطان والسكري الوطنية في بريطانيا من أن الأرق ليس دائما مشكلة بسيطة بل قد يكون علامة على حالات صحية أكثر خطورة.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن المؤسسة ٧ حالات صحية تثير القلق ينذرنا بها الأرق.





1. السكري

إذا كنت تواجه مشكلة دائمة في النوم، فقد يكون ذلك علامة على وجود مرض السكري من النوع الثاني.

وتحدث هذه الحالة عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعا جدا، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على النوم.

وتقول مؤسسة مرض السكري في المملكة المتحدة إن المستويات العالية يمكن أن تجعل نومك أقل راحة، وقد تجعلك تشعر بالحرارة الشديدة أو الانزعاج أو عدم الاستقرار.

وتقول أيضا إن الأشخاص المصابين بداء السكري غالبا ما يكون لديهم نمط نوم متقطع، لأنهم يحتاجون إلى الذهاب إلى المرحاض كثيرا أثناء الليل.





2. القلق والاكتئاب

غالبا ما يجد الذين يعانون من القلق والاكتئاب صعوبة في النوم، خاصة أن أنماط النوم المضطربة في حد ذاتها تعد عامل ضعف أمام الاكتئاب.

وتوصي مؤسسة النوم الوطنية بتجربة تمرينات التأمل، ووصفتها بأنها مهارة مفيدة لتهدئة العقل، سواء أثناء مهام الحياة خلال فترات النهار المجهدة أو للنوم ليلا.

وإذا لم تفعل ذلك من قبل، فكل ما عليك فعله أن تبدأ يومك ببضع دقائق تجلس فيها بهدوء ووتكرر عملية الشهيق والزفير.

ويفضل ممارسة تمارين رياضية لأنها تدفع إلى النوم بشكل أسرع.





3. السرطان

كشفت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن النوم المضطرب يمكن أن يكون أحد الأعراض الأولى للسرطان.

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وأشارت إلى أن النوم المضطرب قد يكون بسبب الإصابة بسرطان نخاع العظام، لأن هذا يبطئ إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يسبب فقر الدم.





4. توقف التنفس أثناء النوم

هذه الحالة هي واحدة من أكثر الأسباب شيوعا للاستيقاظ في الليل، وهناك عدة أنواع من توقف التنفس، ولكن الأكثر شيوعا تلك التي تحدث أثناء النوم.

وتوقف التنفس أثناء النوم يأتي عندما تسترخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتغلق الممرات الهوائية.

وهناك الكثير من الأعراض المختلفة المرتبطة بتوقف التنفس أثناء النوم، ولكن أكثرها وضوحا الشخير الصاخب والاستيقاظ المفاجئ متبوعا باللهث والاختناق.

ولذلك توصي مؤسسة الرئة البريطانية بالذهاب للنوم والاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم، والحفاظ على غرفة النوم مظلمة وهادئة، والنوم من ٧ إلى ٨ ساعات في الليلة.





5. التدخين

التدخين قد يكون السبب الحقيقي الذي يجعلك غير قادر على النوم ليلا.

وأجرى باحثون من جامعة فلوريدا أتلانتيك دراسة، ووجدوا أن هناك صلة واضحة بين الأرق وتعاطي النيكوتين.

وبين المشاركين الذين يعانون من الأرق، ارتبط استخدام النيكوتين ليلا مع انخفاض متوسط ​​مدة النوم إلى ٤٢ دقيقة.





6. التبول

قد تكون الحاجة للذهاب إلى المرحاض في منتصف الليل أحد أكبر أسباب النوم المضطرب، وعادة ما يكون هذا بسبب الإفراط في شرب السوائل قبل النوم، ومع ذلك، ففي بعض الحالات قد يكون علامة على أشياء مثل المثانة المفرطة النشاط أو البروستات الموسع.

7. ضجيج الشاشة

العديد من جيل الألفية يكافح من أجل النوم، نظرا لقضائهم الكثير من الوقت مع هواتفهم.

وكشفت دراسة حديثة أن استخدام الأجهزة الإلكترونية بالتزامن مع وقت النوم يرتبط بنوعية نوم أسوأ، ويوصي الخبراء بالتوقف عن استخدام الهواتف قبل ٣٠ دقيقة على الأقل من النوم لعلاج هذا الأمر.