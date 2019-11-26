ألعاب الطاولة تحمي الذاكرة في سن الشيخوخة

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة ألعاب الطاولة قد تساعد كبار السن في الحفاظ على ذاكرتهم حادة.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة، القول إن أولئك الذين مارسوا ألعاب الطاولة بانتظام مثل لعبة الشطرنج والبنجو، حافظوا على مهارات التفكير لديهم، مقارنة بأقرانهم ممن لا يمارسون تلك الألعاب.

وقيم الباحثون حالة ١٠٩١ فردا، وجميعهم ولدوا في عام ١٩٣٩. وتم تسجيل حالة الوظيفة الإدراكية العامة للمشاركين في سن ٧٠ عاما.

ثم أجريت للمشاركين سلسلة من الاختبارات المعرفية في سن ٧٠ و٧٣ و٧٦ و٧٩ عاما.

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وفي سن ٧٠ و٧٦ عاما، سُئل المشاركون عن عدد المرات التي شاركوا فيها في أنشطة مثل لعب الورق والشطرنج والبنجو والكلمات المتقاطعة.

وحاول الباحثون بعد ذلك تحديد ما إذا كان هناك أي صلة بين الألعاب التي مارسوها وقدراتهم المعرفية.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين بدأوا بلعب المزيد من ألعاب الطاولة في سنواتهم اللاحقة كانوا أقل عرضة لإظهار انخفاض في مهارات التفكير، وظهرت الصلة بشكل واضح فيما يتعلق بوظيفة ذاكرة المشارك وسرعة تفكيره.

وخلص الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في تحديد أنواع الأنشطة التي قد تفيد قدراتنا المعرفية في سن الشيخوخة.

وأوضح الباحثون أنه بالنسبة لأولئك في السبعينيات من العمر، يبدو أن هناك رسالة أخرى مفادها أن ممارسة الألعاب غير الرقمية قد يكون سلوكا إيجابيا من حيث الحد من انخفاض الإدراك.

وأضافوا أنه ما زال يتعين معرفة ما إذا كانت بعض هذه الألعاب أكثر قوة من غيرها وذلك لأن العديد من الأشياء الأخرى ترتبط بمهارات معرفية أفضل في سن الشيخوخة، مثل اللياقة البدنية وعدم التدخين.

