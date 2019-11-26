شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما بنسبة 6%..دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة لكلية لندن الجامعية أن المواد الكيميائية الموجودة في الهواء النابعة من التلوث تضيق الأوعية الدموية بالعين قد تتسبب في موت خلايا الشبكية بسبب انقباض الأوعية الدموية، وتزيد من خطر الإصابة بنسبة 6٪ بداء الجلوكوما.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" أجرى الباحثون فى كلية لندن الجامعية (UCL) دراسة على أكثر من من 100 ألف شخص ، وتبين أن العيش في مناطق شديدة التلوث قد يزيد من خطر الإصابة بالعمى.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتنفسون بكميات كبيرة من تلوث الهواء كانوا أكثر عرضة بنسبة 6 % للإصابة بالجلوكوما من أولئك الذين يعيشون في المناطق النظيفة.

يصيب هذا المرض ، الناجم عن موت خلايا شبكية العين الجزء الخلفي من العين ، 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، 10% منهم أصيبوا بالعمى التام.

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يعتقد العلماء أن تلوث الهواء قد يسبب الجلوكوما بسبب انقباض الأوعية الدموية التي تقتل خلايا الشبكية أو المواد الكيميائية التي تكون سامة للأعصاب مباشرة.

يقول العلماء إن الجزيئات المجهرية المنبعثة من السيارات والصناعة تتنفس بعمق في الرئتين وتدخل إلى مجرى الدم، من هناك تقيد بطانات الأوعية الدموية والجهاز العصبي، وتؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

ما هى الجلوكوما؟

الجلوكوما هي حالة يمكن أن تؤثر على البصر، عادة بسبب تراكم الضغط داخل العين، غالباً ما يصيب كلتا العينين، عادة بدرجات متفاوتة، عين واحدة قد تتطور الزرق أسرع من الآخر.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ والألياف العصبية من شبكية العين النسيج العصبي الحساس للضوء الذي يربط خلف العين، في جميع أنحاء العالم ، هو السبب الرئيسي الثاني للعمى ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

يمكن علاج الجلوكوما من خلال قطرات العين أو العلاج بالليزر أو الجراحة، لكن التشخيص المبكر مهم لأنه لا يمكن عكس أي ضرر للعيون يهدف العلاج إلى السيطرة على الحالة وتقليل الأضرار المستقبلية.