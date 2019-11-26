جزر الكناري.. قِبلة السياح في إسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر جزر الكناري واحدة من أبرز النقاط على خريطة إسبانيا السياحية، حيث اعتبرتها الحكومة الإسبانية أكبر نقطة جذب سياحية للأعوام الـ 5 الأخيرة. تتميّز جزر الكناري بمجموعة من المناظر الطبيعية الخلّابة بالإضافة إلى الجبال الخضراء وشواطئها المميّزة .

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